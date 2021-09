Carlos Sobera entró a las 20h en una estrategia inédita de Mediaset, que adelantó el prime time para ser más competitiva. Avanzaba que en la convivencia de Secret Story había dado tiempo a que pasara "de todo". No se equivocaba.

María Teresa Campos, devastada por la deslealtad de Edmundo

Uno de los protagonistas de la semana y también el más polémico fue Bigote Arrocet, que después de dejar a María Teresa Campos supuestamente a través de Whatsapp y bajo sospechas de infidelidad, se fue a Chile a empezar su nueva vida.

Ahora, sin embargo, parece muy interesado en lavar su imagen con urgencia dado que desde su entrada a la casa de Guadalix habló en numerosas ocasiones de las supuestas "mentiras" de su exnovia.

María Teresa Campos, a pesar de que quiere mantenerse ajena a la llegada de Edmundo a España y se negó a ver el concurso, no pudo evitar encender la televisión y conceder una entrevista para defenderse. La voz comenzó a quebrársele y titubeó cuando se refirió a él: "Perdón, me hace daño". A continuación compartió con todos los oyentes de Esradio su deseo de que "participe en realies y donde coño quiera, pero que me deje en paz".

El único apoyo de Bigote en la casa es Canales Rivera, que asegura creerse la versión de su amigo y lo apoya en su necesidad de defenderse. El resto de sus compañeros lo acusan de aprovecharse de la popularidad de María Teresa Campos para ganar el concurso y conseguir un espacio en televisión.

Terelu Campos asistió a plató muy afectada por el estado en el que se encontraba su madre y pidió respeto para ella. Cuando le pusieron unas imágenes en la que su ex decía tener la conciencia "muy limpia", interrumpió el programa para indicar que "Si tan limpia estuviera, no tendría la necesidad de disculparse todo el tiempo. Y mucho menos de difamar a su madre".

Bigote Arrocet cuenta que volvió con Maria Teresa Campos: "Por pena"

Bigote Arrocet era uno de los rostros más esperados de Secret Story dado que poco o nada se supo de él desde su ruptura con María Teresa Campos. Jordi González, en una de las galas más criticadas de su historia por las borderías que dirigía a los concursantes, fue quien avanzó a a Alejandra Rubio el argentino había hablado de la relación sentimental con su abuela.

"Como me dio pena volví (con ella)", decía Arrocet sobre la matriarca de las Campos: "Yo esperaba que saliera de ella el decir la verdad".

A continuación dio su versión sobre la ruptura y se mostró afectado y decepcionado por las palabras de su ex. Según le contó a Isabel Rábago, todo lo que la presentadora de televisión había contado era mentira: "A la larga la verdad aflora", deseó en voz alta.

"Tenía que venir conmigo a un premio europeo que me dieron por la moda y no quiso venir por una discusión. Yo le dije que iba… No me gusta pelear. La primera pelea está bien, la segunda también, pero la tercera, la cuarta…", contó Bigote Arrocet.

La colaboradora de Telecinco quiso saber más y le preguntó si había alguna posibilidad de reconciliación entre ellos, pero él no fue del todo claro en su respuesta: "Algún día la tendré".

Frente a esta vaguedad, la periodista y concursante del reality insistió e hizo hincapié en la la lealtad de María Teresa Campos hacia él y el respeto que le profesa.

El ex de la presentadora, llegados a este punto, no pudo contenerse: "Que diga que yo la he dejado por Whatsapp… Eso es incierto".

Alejandra Rubio, implacable contra Bigote Arrocet

Alejandra Rubio en Secret Story TELECINCO.ES

Alejandra Rubio ha confesado no sentir pena ante las lágrimas de Arrocet: "No entiendo porqué sigue negando que exista ese mensaje". Según ella su abuela no tiene ninguna necesidad de mentir.

"A partir de esa mentira infame, porque es infame, se han dicho de mí todo lo que han querido y más", dijo Bigote Arrocet, que no dejó de justificarse.

Pero probablemente el comentario más hiriente hacia María Teresa Campos fue en el que aseguraba que la quería tanto que volvió con ella por pena.