Feijóo elude ahora el compromiso de agotar su mandato al frente de la Xunta en 2020

El pasado día 31 de mayo, un día antes de que saliera adelante la moción de censura, Alberto Núñez Feijóo proclamaba, al ser preguntado por una eventual dimisión de Mariano Rajoy: "Soy presidente de la Xunta y mi mandato finaliza en 2020. Soy leal a Galicia y al presidente del Gobierno por este orden". No era la primera vez, pero sí fue la última que Feijóo intentó zanjar las especulaciones en torno a sus aspiraciones en Madrid con el recuerdo de que tiene una responsabilidad al frente de la Xunta hasta el año 2020.

Ocho días después, con Pedro Sánchez en La Moncloa, la renuncia de Rajoy a continuar al frente del PP, y posicionado como "el favorito" para tomar las riendas del PP nacional, al ser interpelado por su promesa de completar mandato al frente de la Xunta, contestó: "Esta pregunta y todos los matices que pueda haber tendrán una respuesta completa si corresponde". ¿Cuándo? A partir de la semana que viene, cuando se convoque el Congreso del PP.

Por primera vez, Feijóo evitó ratificar su compromiso de agotar la legislatura. Se limitó a decir: "Soy el presidente de la Xunta, no tengo ningún otro compromiso. Si cambiara de opinión, lo diría. En este momento, lo que puedo asegurar desde este atril es que soy el presidente de la Xunta, no porque sea un orgullo para mí, sino porque así me eligieron los parlamentarios y así lo votaron los gallegos, que es lo que me interesa y me produce más respeto".

Poco más se le pudo sacar al líder del PP gallego, pese a la insistencia de los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta. Aunque parte como el "mejor posicionado" para suceder a Rajoy, aunque en el partido en Galicia todos dan por hecho que dará un paso adelante y la discusión ya se centra en quién le relevará a él en la Xunta y en el PP de Galicia, Feijóo guarda silencio sobre sus planes y intenciones. "Tomaré la decisión y hablaré a partir de que se convoque el congreso". Será el lunes por la mañana cuando la Junta directiva nacional del PP ponga fecha al cónclave extraordinario, previsiblemente en la segunda mitad de julio, y entonces se abrirá un plazo de una semana o quince días para presentar la precandidatura, que necesita la firma de 100 afiliados.

Feijóo evitó contestar si muchos cargos del partido a nivel nacional le animan a optar a la presidencia nacional del PP y y ante la persistencia de los periodistas por conocer sus intenciones pidió "sosiego para pensar, para reflexionar y acertar". "Lo que sobra en España es ansiedad, yo no tengo ninguna ansiedad, al contrario intento ser una persona coherente y responsable", añadió.

Sí admitió Feijóo que la moción de censura promovida por el PSOE y la retirada de Rajoy "afectan" a la remodelación de su Gobierno que "estaba meditando" para lanzar a Beatriz Mato y José Manuel Rey Varela como candidatos para las próximas elecciones municipales por A Coruña y Ferrol. "Pero un impacto de semanas, no de meses", en alusión a que se da de plazo hasta finales de verano para la crisis de gobierno.