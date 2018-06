Militantes lanzan una cuenta de apoyo a Feijóo como candidato al PP

"Feijóo es el mejor activo de nuestro partido". "Tiene la única mayoría absoluta de España. Es un proyecto ganador que ha de ser integrador con un liderazgo fuerte y limpio para hacer frente a los retos del futuro". Con estas dos proclamas se lanzó la primera cuenta de apoyo en las redes sociales para que el presidente de la Xunta se convierta en el próximo presidente del PP nacional.

Todavía no está convocado el Congreso que ha de elegir al sucesor de Mariano Rajoy, aún no se ha abierto el plazo para presentar candidatura, y el líder del PP gallego guarda silencio, pero en las redes sociales le animan a dar el salto y a presentarse a la elección de presidente del PP nacional. No es el único. La exvicepresidenta del Gobierno central y ahora diputada en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, y la secretaria general del PP y exministra de Defensa, Dolores de Cospedal, también cuentan con sus plataformas de apoyo en las redes sociales.

La dirección del PP gallego inmediatamente se desmarcó de la iniciativa a favor de Feijóo. Remarcó: "No es nuestra". En la cuenta de Twitter se aclara que "no es oficial" y está dirigida a "militantes, simpatizantes y votantes del PP" y se supone creada por un afiliado del partido, pues en sus mensajes alude a su organización.

La cuenta de respaldo a la exvicepresidenta también argumenta por qué debe ser la que fue número dos del Gobierno quien se ponga ahora al frente del partido: "Llegan momentos de regeneración política, Soraya Sáenz de Santamaría lo ha demostrado estos años al frente del Gobierno de Mariano Rajoy y es la persona idónea para liderar el Partido Popular en estos momentos de regeneración".

Para los partidarios de la exministra de Defensa, De Cospedal es "el mejor valor del partido". "España sigue siendo España gracias al Gobierno del @PPopular, pues ha sido este partido el que ha salvado a nuestro país de la quiebra y el que ha hecho frente a la rebelión en Cataluña. Un Gobierno del que ha formado parte nuestra Secretaria General", defienden.

Hay una cuarta plataforma de apoyo, pero no para otro candidato, sino para el tándem Feijóo-Santamaría. Se hace llamar UnNuevoPP. "Comenzamos una nueva e ilusionante etapa para reforzar el @PPopular y consolidarlo como el partido de referencia en #España. ¿Te unes?", es su primer mensaje.

La Junta Directiva del PP pondrá fecha mañana al Congreso, previsiblemente la segunda quincena de julio, y se abrirá el plazo para presentar candidaturas. Entonces se sabrá si alguna de estas plataformas ha tenido éxito, y cuántas alargarán su existencia.