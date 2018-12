El Gobierno da luz verde al uso como hotel de 4 estrellas del faro de Corrubedo

El faro de Corrubedo, en la localidad coruñesa de Ribeira, será el primero en convertirse en un hotel de cuatro estrellas y restaurante de dos tenedores en el marco del proyecto Faros de España. El Consejo de Ministros autorizó esta semana que en los espacios de viviendas de los fareros y otros servicios, en desuso, se puedan desarrollar actividades hoteleras y albergar un restaurante, convirtiéndose así en el cuarto faro de España en el que se permite estos usos.

En 2015, el Gobierno autorizó el uso hotelero de las instalaciones del faro de la Illa Pancha (Lugo), el primero de los proyectos de esta iniciativa.

El proyecto supone una inversión de 973.420 euros, con un plazo concesional de 25 años, y una posible prórroga de otros cinco años adicionales. La superficie objeto de concesión será de 866,87 metros cuadrados.

Once habitaciones dobles

La marca comercial será Faro de Corrubedo Hotel-Restaurante y el establecimiento tendrá una categoría de cuatro estrellas y once habitaciones, mientras que el restaurante será de dos tenedores y tendrá 48 plazas. En concreto, se crearán once habitaciones dobles (nueve de tipo premium y dos suites disponiendo de una habitación accesible para personas con limitaciones de movimiento) y contará con una plantilla de once personas (8 a jornada completa y tres con jornada parcial). El restaurante se ubicará en el edificio del faro.

Seis habitaciones se ubicarán en el edificio de viviendas, de dos plantas, tres habitaciones por planta, siendo una de las de la planta baja de tipo accesible. El resto se ubicarán en el edificio de la antigua sirena, de planta rectangular y un solo nivel. Las once habitaciones serán dobles. Adicionalmente, se reconvertirá el actual garaje a Salón Social, mientras que el actual almacén se convertirá en una cafetería-heladería, que también usará una pequeña zona de parcela como terraza. Todo el complejo será accesible y tendrá caminos de madera con objeto de preservar la flora autóctona y facilitar los desplazamientos de las personas con movilidad reducida, informa Europa Press.