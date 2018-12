Feijóo asegura que Vox "no tiene cabida en Galicia"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, defiende que el auge electoral de Vox no es extrapolable a Galicia. En su opinión, en la comunidad autónoma esta formación de extrema derecha "no tiene caladero de votos". El jefe del Ejecutivo gallego argumenta que en Galicia no gobiernan "con nacionalistas ni independentistas".



En su opinión, "no tiene sentido" que Vox defienda en Galicia sus propuestas porque en la comunidad gallega se defiende la "unidad de España y son constitucionalistas"

.

Tras el Consello de la Xunta, celebrado esta mañana, Núñez Feijóo se reforzó en que debe gobernar el partido más votado. Por esta razón, considera que el PP "no debería encabezar el gobierno de Andalucía". Sin embargo, disculpó que el candidato popular Juan Manuel Moreno reclame la Presidencia de la Junta porque tienen que "jugar en el tablero socialista".



Así, recordó que el PP llevó ya tres veces al Congreso una propuesta para reformar la ley electoral y los socialistas se negaron. "No vale ahora que unos cumplan el tablero y otros les impidan cumplir las reglas que ellos mismos pusieron", alegó.



En todo caso, recalcó que "si antes era necesario reformar la ley electoral para que gobierne el más votado, ahora es imprescindible".



En una declaración institucional con motivo del cuarenta aniversario de la Constitución, la Xunta defendió su "vigencia". En todo caso, y en alusión a la posición de Vox favorable a suprimir las autonomías, Feijóo aclaró que el Estado de las Autonomías es "perfectible". Aún así, advirtió que "despojarlas de sus competencias supondría cambiar la Constitución y convocar un referéndum".