Tellado no aclara si el PP gallego pactará con Vox en las municipales

El secretario xeral del PP gallego, Miguel Tellado, evitó ayer aclarar si los populares pactarían con Vox en las próximas elecciones municipales en Galicia porque el partido de Santiago Abascal, apuntó, "no existe" en la comunidad.

En una rueda de prensa, el número dos del PP gallego, respondiendo preguntas de los periodistas, pidió "no hablar de supuestos que no existen", al tiempo que aseguró que ese escenario "no se da ni se va a dar".

"Esa situación no se da gracias a que el PP tiene una fórmula eficaz contra el nacionalismo en Galicia. (...) Sigamos confiando en el PP, que fue capaz de parar el nacionalismo, de defender los intereses generales de Galicia y de que Galicia no fuese un terreno de confrontación", manifestó.

Y es que, tras el resultado de las elecciones autonómicas en Andalucía el pasado domingo, en las que Vox consiguió tener representación en una institución legislativa por primera vez, Tellado apuntó a la "responsabilidad" del PSOE del crecimiento de este partido, porque "se apoya en extremistas para gobernar España".