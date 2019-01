Vox presentará candidatura en las municipales en A Coruña y las otras seis ciudades gallegas

Vox aspira a conseguir representación en todas las ciudades gallegas en las elecciones municipales de mayo de este año, tras la "inyección de adrenalina" que han supuesto los resultados en Andalucía.

El portavoz de la gestora en Ourense, José Luis González, en declaraciones a Europa Press, ha asegurado que la formación es "muy optimista" de cara a sus resultados en Galicia en donde, aún sin confirmar candidaturas ni listas electorales, cree que Vox va a "ser la llave, en algunos casos la lista más votada" en las ciudades gallegas en las que avanza que prevén presentarse.

Este sábado, el número dos de Vox, Javier Ortega Smith, participará en un acto de la formación en Ourense, una de las dos provincias que cuenta con una gestora constituida, junto con la de A Coruña. El partido se organiza de forma provincial, no autonómica, y en Galicia está previsto que queden formadas las gestoras de Pontevedra y Lugo la próxima semana.

La designación de los candidatos a las alcaldías se realizará en torno al mes de abril, una vez que se constituyan las distintas organizaciones y se conozca a los "nuevos afiliados" que se están afiliando a la formación. "Somos un partido muy joven, que ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos meses, y estamos muy agobiados con los cientos y cientos de afiliaciones diarias, en conocer a los nuevos afiliados, conversar con ellos, saber de dónde vienen, saber qué pretenden", ha aseverado. Por este motivo, explica que no pueden evaluar ahora "el tema de candidaturas" hasta que conozcan a los afiliados y sus objetivos. "No estamos dispuestos a presentar cualquier candidatura, a rellenar, a poner a unas personas que no sabemos si pueden representar efectivamente a los ciudadanos, eso sería un acto irresponsable", ha puntualizado.

En las pasadas elecciones municipales, Vox había presentado candidato en la ciudad de Ferrol, en la que su candidatura había obtenido 303 votos, un 0,93% del total del censo.