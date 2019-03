Fomento replica a la Xunta que la línea gallega del Corredor sí opta a fondos de la UE

El Ministerio de Fomento salió ayer al paso de la evaluación realizada por la Xunta sobre su plan director del Corredor Atlántico europeo en el que se plasman las actuaciones pendientes para modernizar el tren de mercancías del Noroeste y su incorporación a la redes transeuropeas de transporte. El departamento que dirige José Luis Ábalos replica que las acciones diseñadas en la línea Vigo-Ourense-Monforte-León sí tendrán acceso, en contra del criterio del Ejecutivo gallego, a la financiación de la UE, "pues cumplirá los requisitos técnicos de interoperabilidad que se exigen". Fomento considera que algunos datos de la Xunta son "manifiestamente incorrectos" y otros "imprecisos" y que, en conjunto, "inducen a la confusión".

En su informe del plan director, la Consellería de Infraestruturas sostenía que la línea Vigo-León (el tramo gallego que se incluirá en el Corredor Atlántico para alcanzar el núcleo de la UE), no contemplaba la instalación del sistema de seguridad ERTMS ni la implantación del ancho europeo en todo el trayecto, por lo que no podrá optar, al incumplir ambos requisitos, a los fondos de la Unión Europea para financiar, precisamente, la modernización de la red.

Fomento contesta que el ERTMS se instalará en todo el corredor para el año 2030 y que para entonces también estará electrificado, que son las dos condiciones que impone la UE para tener acceso a la financiación. En cuanto al cambio de ancho de vía, el Gobierno central precisa que no es un objetivo ni obligación para el año 2030, "sino más a largo plazo". La razón es que esta migración deberá hacerse por etapas y con una buena planificación "para no perjudicar a los clientes actuales, para no dejar sin uso una parte importante del material móvil y para no dejar aislados a los puertos", indica Fomento.

La Xunta también censuraba la falta de proyectos concretos muy relevantes para Galicia, como las conexiones con los puertos, la mejora de la comunicación con Portugal o la salida sur de Vigo. Ante esta lectura, el Ministerio de Fomento responde ante "esas ausencias" que el plan del Corredor Atlántico "no tenía el objetivo de realizar una relación exhaustiva del detalle de todas y cada una de las actuaciones, como es obvio".

Asegura Fomento que la salida sur de Vigo está contemplada y que aunque no forma parte del Corredor Atlántico en sentido estricto, "está dentro de las actuaciones previstas y tiene dotaciones para tal fin". Y sobre las conexiones con los puertos y las plataformas logísticas, el ministerio afirma que sí están dentro del corredor ferroviario y que tendrán opción de competir por los fondos europeos.

Financiación

No obstante, matiza que tienen un mecanismo de financiación diferente al de la red ferroviaria y al estar la presentación del plan director orientado hacia la red de ferrocarril, "no se han considerado sus importes en la inversión pendiente total, pero eso no significa que se excluyan".

Otro punto de fricción entre las dos administraciones es la cuantía de las inversiones, que la Xunta calcula entre 1.300 y 1.400 millones de euros para el Noroeste peninsular, dado que descuenta de las cifras de Fomento la variante de Pajares (la conexión de Asturias con León) porque la obra ya está a punto de concluirse. "Esas cifras no se corresponden con la realidad", replican desde el departamento que dirige Ábalos, que fija en 3.558 millones de euros la inversión programada.

"Esta cuantía no incluye la obra ya ejecutada. Así, por ejemplo, en Pajares se consigna como inversión pendiente el 5% del total (menos de 170 millones de euros), dado que el 95% restante ya está ejecutado", responde el departamento de José Luis Ábalos, que muestra su "disponibilidad" a formularle a la Xunta las aclaraciones que considere pertinentes y "alcanzar consensos".