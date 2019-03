El alcalde de Rábade impugnará el censo electoral para las elecciones municipales

El alcalde de Rábade (Lugo), el independiente Kiko Fernández Montes, anunció ayer que su grupo impugnará el censo electoral para las municipales del 26 de mayo debido a "alteraciones". Al respecto explicó que impugnará dicho censo después de advertirse la alteración de entorno a 20 personas empadronadas en este municipio en los últimos días y después de que la Oficina del Censo Electoral avisase al Ayuntamiento de dicha alteración.

El Consistorio, señaló, abrió "expedientes", aclarando el regidor que "la información que manda la Oficina del Censo Electoral es individualizada". "Una vez hechas las comprobaciones por parte del Ayuntamiento se abrieron los correspondientes expedientes", dijo.

Fernández Montes acreditó que dicha oficina "tiene conocimiento de los resultados" de sus "gestiones". "En el caso de las elecciones municipales, por la parte que nos toca sí que impugnaremos el censo por esas alteraciones y en el caso de las generales no podemos porque no nos presentamos y no tenemos, por tanto, capacidad legal (para impugnar dicho censo)", aclaró.