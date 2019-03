"Antes se cuidaba más el monte, había mejores gestores forestales hace 50 años"

El acto central del Día Internacional de los Bosques se celebra hoy en Galicia, en Boqueixón, con la presencia del rey Felipe VI. Elier Ojea es el presidente de la Federación Empresarial de Aserradores y Rematantes de Maderas de Galicia.

-¿Es Galicia una potencia mundial en actividad forestal?

-Somos la novena región de Europa en producción forestal, con 9 millones de metros cúbicos cortados el pasado año y eso que Galicia solo representa el 7% de la superficie forestal de España. Pero tenemos un pequeño problema relacionado con la segunda transformación, que se va sobre todo a Cataluña y el Levante. En cuanto a la cantidad, es muy importante, pero en la calidad se puede y debe mejorar. Además, tenemos entre 600.000 y 700.000 hectáreas abandonadas de monte.

-¿Son los gallegos defensores del bosque? Tanto incendio...

-Por eso urgimos la elaboración del inventario forestal, que no refleja la realidad de Galicia. Nadie ha podido certificar de lo que disponemos. Somos partidarios de parques nacionales bien gestionados y luego que haya un bosque industrial donde se combinen distintas especies, como se hace en Francia. En Galicia tenemos territorio y un gran nivel de productividad, muy superior al de la mayor parte de Europa, pero lo que sucede es no lo tenemos adecuadamente gestionado y explotado. El minifundio impide actuaciones para un mayor desarrollo.

-¿Es el minifundismo una traba insuperable?

-Fue bueno únicamente en época de guerra y postguerra porque la gente tenía sus pequeñas parcelas de cultivo para combatir la hambruna. Fuera de eso, es malo. ¿Quién se va a meter en el medio rural si para juntar 100 hectáreas tiene que hablar con 400 personas? Y al minifundismo se suma el problema del abandono del monte.

-El Plan Forestal que está a punto de aprobarse, ¿da solución a los problemas?

-Es el traje del monte, pero al que hay tomarle medidas de manga, de hombro... Es decir, tiene que ir acompañado de medidas económicas. Hay que sacar además del debate diario la mala imagen hacia determinadas especies, porque eso tampoco ayuda.

-Lo de la mala imagen ¿va por el eucalipto?

-No somos partidarios de anatemizar ninguna especie. La biodiversidad forma parte de Galicia y tiene que haber eucalipto, pino y especies más nobles, pero todo bien ordenado. El eucalipto es necesario porque hay una industria potente muy asentada. Hoy no tenemos problemas de abastecimiento, sí de desarrollo de especies de crecimiento tardío como consecuencia de que los incendios han deteriorado el suelo y la gente ha ido a lo cómodo, a explotaciones de ciclo corto. Antes se cuidaba mejor el monte, era un poco como la caja de ahorros, había mejores gestores forestales hace 50 años que ahora. Echar la culpa a una especie es lo más fácil, pero no resuelve el problema.

-Todavía hay quien asocia madereros con incendios...

-Es un problema de cultura forestal, porque si fuera así, la Fiscalía ya nos hubiera vinculado. El monte solo favorece los incendios cuando no está bien atendido porque todos sabemos de pérdida de valor de la madera.