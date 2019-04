Yolanda Díaz combate la indecisión: "Hay que movilizar a todo Dios"

"La indecisión en la campaña electoral es clave, tenemos la misión de movilizar a todo Dios, a todo quisqui", aseguró ayer la cabeza de cartel de En Común Unidas Podemos al Congreso por la provincia de Pontevedra, Yolanda Díaz. "Fuimos capaces de arrancar un incremento del salario mínimo histórico con 69 diputados", subrayó Yolanda Díaz, original de Ferrol. La coalición de Podemos y EU exigirá la nacionalización de la AP-9. "Lo tenemos claro, queremos que la AP-9 sea pública, gratuita y gallega", precisó Díaz en la presentación en Vigo de los integrantes de las listas para el Congreso y el Senado.

En Común-Unidas Podemos, la marca con que comparece el partido morado y Esquerda Unida a los comicios en Galicia tras su separación de En Marea, también incluye en su programa electoral la derogación de las reformas laborales, un compromiso con el que, acusó Díaz, no ha cumplido el PSOE."No es que el Gobierno no lo llevase porque no tenía los votos, no lo llevó porque no puede hacerlo, porque tiene un compromiso con la CEOE", denunció.