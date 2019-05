En Marea avanza que su senador autonómico saldrá de primarias

El Parlamento gallego retomará su actividad plenaria la próxima semana con dos asuntos pendientes de negociación por parte de los grupos y sin fecha para hacerlo solo dos meses de que finalice el periodo de sesiones.

Por un lado, está la renovación del cargo de la Valedora do Pobo, Milagros Otero, tras la condena por "desvío de poder" del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia por un nombramiento interno. Y por otro, figura la designación de los senadores autonómicos que le corresponden a Galicia, un total de tres. Dos serán para el PP gallego, como grupo mayoritario, y el tercero le correspondería a En Marea. Su portavoz, Luís Villares, aseguró que el nombre de su senador saldrá a su vez de un proceso de primarias internas. La Cámara autonómica tiene derecho a nombrar a tres senadores por designación autonómica, que se cambian cuando se constituye la Cámara alta después de unas elecciones generales, pero teniendo en cuenta la composición del hemiciclo en O Hórreo derivada de las elecciones gallegas.

Miguel Tellado, representante del PP achacó a la situación interna de En Marea y al interés del PSdeG por disputarle del liderazgo de la oposición interesarse por este asunto. Señaló que es la Presidencia del Senado la que envía una carta a la del Parlamento gallego para que desarrolle los trámites y nombre a los senadores autonómicos, si bien no ha aclarado si es la Presidencia entrante o la saliente. Y este matiz cobra relevancia dado que ayer se constituyó la Cámara alta con la elección de la Mesa con su presidente, Manuel Cruz, del PSOE.

Para el portavoz del PSdeG en O Hórreo, Xoaquín Fernández Leiceaga, sería lógico que el Parlamento designase ya a sus senadores autonómicos, porque quienes sean nombrados no podrán participar en los órganos de dirección de la Cámara alta. En su caso, achacó esta decisión al intereses partidistas del PP, que es el que tiene mayoría absoluta en Galicia.

Desde En Marea, Luís Villares insistió en que el PP no inició los trámites para que, una vez que pasen las elecciones, "si alguno de los alcaldables que presentan no no sale puedan mandarlo a Madrid". Sobre el candidato que propondrá e En Marea alegó que debería salir de entre las personas que ya pasaron un proceso de primarias para concurrir al Senado el pasado 28 de abril.