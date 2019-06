Alcohol y drogas, presentes en cuatro de cada diez muertes en siniestros de tráfico

La Dirección General de Tráfico no se cansa de advertir contra la mala idea de combinar alcohol u otras drogas con la conducción. No obstante, la relación de estas sustancias con el volante está el doble de presente que hace cuatro años. Al menos así lo permiten constatar las autopsias realizadas a los fallecidos en siniestros viarios durante el año pasado. Casi cuatro de cada diez conductores, ciclistas o peatones que murieron por accidentes de tráfico el año pasado „en concreto, un 37,4%„ habían consumido alcohol u otro tipo de drogas. Así consta en la memoria del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) relativa a 2018, en la que explica cómo de los 138 fallecidos el año pasado en las carreteras, fueron sometidos a examen 107 muertos en el acto y que no eran simples ocupantes y dieron positivo en estas sustancias un total de 40.

El porcentaje es casi el doble del poco más de 20,2% de positivos registrado en 2014, el año en que el Imelga inició una colaboración con la Guardia Civil de Tráfico y las Policías Locales con competencia en investigación de siniestros de tráfico para conocer las circunstancias de las muertes en siniestros viarios.

La sustancia más encontrada entre los fallecidos fue el alcohol, en 32 de los casos „dos de ellos peatones„, ya sea como único tóxico (en 23) o en combinación (9 casos) con otras drogas. En esos casos se trataba de cocaína o de esta combinada con cannabis. Más de la mitad de los positivos por alcohol superaban los dos gramos por litro, lo que supone, enfatizan desde el Imelga, una "intoxicación etílica". Por otro lado, entre quienes dieron positivo solo a drogas, la principal fue la cocaína, sola o en combinación con el cannabis. Las muertes en accidentes de tráfico „que el año pasado se elevaron un 20% con respecto al ejercicio anterior„ se encuadran dentro de las que el servicio de Patología Forense del Imelga analiza como muertes accidentales, que fueron en total 615 el pasado año, un 17% más que hace un lustro y que están conformadas sobre todo por siniestros de tráfico, laborales y los fortuitos. Junto a los homicidios (9) y suicidios (288), las muertes accidentales protagonizan las muertes violentas de las que en teoría se encargarían los forenses. Y es en teoría porque el año pasado, como ocurre desde 2012, las muertes por causas naturales fueron un 16% más que las sospechosas de criminalidad: 1.060 frente a 912.

El Imelga lamenta que "siendo la muerte violenta y sospechosa de criminalidad su campo de actuación, la intervención del médico forense en la muerte natural no para de crecer" y reprochan a los médicos asistenciales que les desvíen fallecidos. Conceden que muchas de esas muertes son "súbitas" en personas sanas, lo que las hace "sospechosas", pero otras ocurren en personas de cuyas patologías son "conocedores" los servicios médicos asistenciales. Son estos, dicen, quienes "deberían certificar el fallecimiento y no desviar la muerte a la investigación judicial, sin razón justificada". Desde 2015 indican que se trabaja para lograr un protocolo que subsane el problema. Reconocen que en la muerte natural la patología cardiovascular supone el 71% de los casos que examinan los forenses. "Es lógico", reconocen, ya que estas patologías se presentan de forma "súbita" y "de forma habitual" se "desvían a investigación judicial".

En general, las autopsias realizadas por el Imelga no dejan de crecer año tras año. En 2018, un 7% respecto a 2012. En total el pasado año el Imelga realizó más de 25.000 informes periciales médicos, sociales y psicológicos para tribunales.