Los críticos con Villares se imponen y eligen a Sande como candidato al Senado

El concejal de Culturas, Deporte e Coñecemento del Concello de A Coruña, José Manuel Sande, ha sido elegido „en una votación realizada por el sistema de mensajería instantánea Telegram„ como candidato a ser senador por designación autonómica por En Marea, que es actualmente la segunda fuerza en el Parlamento galego. Sande, que contaba con el apoyo de Unidas Podemos, se enfrentaba ayer en esta votación a Mariló Candedo, la candidata propuesta por el Consello das Mareas, que es el máximo órgano de dirección del partido de confluencia.

Sande recibió el apoyo de, al menos, ocho de los catorce diputados, según confirmaron a Efe fuentes del grupo, los seis de Podemos: Marcos Cal, Julia Torregrosa, Carmen Santos, Paula Quinteiro y Luca Chao, el del líder de Anova, Antón Sánchez; y el del diputado perteneciente a Esquerda Unida, Manolo Lago, y el de la independiente Ánxeles Cuña. En Marea criticó el procedimiento y aseguró que "no aceptaba" la votación por ser una "imposición de Podemos", sin aclarar qué significa eso. La miembro de Compostela Aberta, Flora Miranda, según Efe, habría apoyado a Candedo y el resto de diputados no participaron ni siquiera en la votación.

El portavoz de En Marea, Luis Villares, se quejó ayer de que no se hubiese tenido en cuenta la opción "de consenso" que él había puesto sobre la mesa, la de Manuel Lago, que no salió adelante porque el propio diputado se descartó de la pugna y mostró su apoyo a Sande.

Con esta propuesta, Villares pretendía evitar la votación entre los miembros del grupo parlamentario. La correlación de fuerzas que existe en el grupo se decanta del lado de los críticos con Villares, que cuenta solo con el apoyo explícito de tres de sus trece compañeros en el pazo do Hórreo. Los diputados críticos con Villares (miembros de Anova, Esquerda Unida y Podemos) no consideran que la dirección tenga potestad para marcar criterios sobre el grupo, por lo que, previsiblemente, desoirán su propuesta.

Sande, que ha ejercido de concejal de Marea Atlántica durante los últimos cuatro años, decidió no repetir en la lista de la candidatura de confluencia, por "motivos personales". En un texto en sus redes sociales explicaba que había tenido "sensaciones increíbles" y aseguraba que agradecía la experiencia de haber sido concejal durante el primer mandato de Marea Atlántica. A pesar de no formar parte de la candidatura, no estuvo ausente en la campaña ni en la noche electoral, donde las urnas mantuvieron solo seis de los diez concejales que la formación había conseguido en su primera cita con las urnas. Llegó a la política en 2015, desde su puesto de programador del Centro Galego das Artes e da Imaxe (CGAI)-Filmoteca de Galicia. Es escritor cinematográfico y ha participado en proyectos de prensa como Luzes.