A nova formación para desempregados e ocupados inclúe máis de 1.880 cursos

A probabilidade de atopar un traballo despois de recibir a formación axeitada é maior, o que contribúe a mellorar a inserción laboral ou a adaptar aos traballadores nos perfís profesionais que demanda o mercado laboral. Incrementar as oportunidades laborais tanto de desempregados como de traballadores en activo é precisamente o obxectivo do Plan galego de formación da Xunta, que porá a disposición de 26.000 desempregados e ocupados máis de 1.880 cursos de formación. O Goberno galego investirá neste programa 57,3 millóns nos vindeiros dous anos. A prioridade serán as persoas que buscan traballo, ás que se destinarán 50,8 millóns, máis do 80% da partida para estas actividades formativas, mentres que para os que xa teñan un posto laboral se aportarán os 6,5 millóns restantes para mellorar a súa formación profesional.

Dentro destas medidas, o Plan dispón de axudas para a posta en marcha en centros homologados pola Administración. Reserva 36 millóns de euros a persoas desempregadas para que poidan formarse en 900 cursos nestes centros. O obxectivo desta liña é chegar a 13.500 persoas sen emprego.

Ocupados

No caso dos ocupados, o orzamento para a formación nos centros homologados é de cinco millóns de euros para impartir 475 cursos con 4.750 prazas. Os interesados nestas vacantes teñen de prazo para anotarse e reservar praza ata o 27 de xuño. Nestas convocatorias primaranse os cursos sobre a Industria 4.0, as Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC) e os máis demandados polos traballadores. Ademais, máis da metade do orzamento para cursos para desempregados estará destinado á formación de competencias que a Administración considera "clave", como o metal, o naval, a automoción, as competencias dixitais e a construción.

Os alumnos, ao igual que en edicións anteriores, poderán escoller o curso e o centro onde queiran formarse, con independencia do seu lugar de residencia. Pola súa parte, as entidades e centros adxudicatarios „empresas de formación, entidades sen ánimo de lucro e concellos seleccionados„ poderán elixir de forma directa o alumnado, unha opción que xa o ano pasado se daba no caso dos cursos para desempregados e que nesta convocatoria se estende aos de ocupados. Estes cursos permitirán acceder a certificados de profesionalidade válidos en todo o ámbito nacional que representan a acreditación suficiente para desempeñar unha profesión. A inserción laboral de edicións anteriores acadou o 70% e dúas de cada tres persoas que remataron os cursos atoparon traballo nos seis meses seguintes a obter o certificado. Ademais, a Xunta destina 10,8 millóns de euros á formación de 5.175 desempregados en centros da Rede Pública. Nestes centros impartiranse 345 cursos, tanto nas 13 unidades da Consellería de Economía, Emprego e Industria como na rede centros de Formación Profesional da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.

A estas iniciativas súmanse as Unidades Formativas, un programa de formación á carta que nesta edición conta cun orzamento de 5,5 millóns de euros para cualificar a máis de 2.600 traballadores e desempregados.