Los 'ninis' recibirán ayudas autonómicas de 300 euros para sacarse el carné de conducir

Hace décadas lo primero que se hacía después de soplar las velas del 18 cumpleaños era ir a la autoescuela para sacarse el carné de conducir. Ahora los jóvenes ya no sueñan con vehículo propio sino con el último smartphone. Y los que quieren ponerse al volante se lo piensan dos veces cuando hacen cuentas y calculan unos 800 euros por sacarse el permiso. Peor lo tienen los ninis, los jóvenes gallegos que ni estudian ni trabajan. Entran en un círculo vicioso: no disponen de ingresos para ir al autoescuela pero sin carné se les complica encontrar trabajo porque es un requisito que cada vez se pide más en las empresas. De ahí que la Xunta haya decidido dar una ayuda de 300 euros a los jóvenes que quieran sacarse la licencia. Eso sí, tendrán que estar inscritos en el fichero de Garantía Juvenil, es decir, tener menos de 29 años y que no tengan trabajo ni estén formándose.

La orden de ayudas se publicará el próximo año y es una de las medidas incluidas en el nuevo Plan de Xuventude 2019-2021. No es la primera vez que la Xunta costea a los jóvenes parte del gasto que supone el carné. Hasta 2013 se concedían subvenciones de 250 euros para sacarse una licencia tipo B, el de turismos. Ahora la Xunta elevará la cuantía a 300 euros y la extenderá a los permisos de tipo C, el de camión. "Además de facilitar la empleabilidad y las competencias profesionales, otra de las ventajas de ees que fomenta la autonomía de este sector", explican desde la Consellería de Política Social.

Lo cierto es que cada vez son menos los jóvenes que se sacan el carné de conducir. El número de permisos expedidos a nuevos conductores cayó un 40% en Galicia en los últimos once años. En 2007 eran 40.797. En 2018 solo 24.257 gallegos se sacaron la licencia para conducir: 10.322 en A Coruña, 8.743 en Pontevedra, 2.839 en Lugo y 2.383 en Ourense. Hay un factor demográfico: menos población joven. Pero también razones económicas y sciales. Los jóvenes hoy apuestan más por el transporte público o compartido. Y también tardan más en emanciparse y en encontrar un trabajo. Sin ingresos, les resulta más difícil comprarse un coche e incluso costearse los gastos desacarse el carné de conducir. Aunque hay diferencias entre autoescuelas y hay algunas low cost, la federación de este sector calcula un gasto medio de 800 euros por alumno.

La ayuda de la Xunta permitiría costear entre el 30% y el 60% el gasto de sacarse el carné en la comunidad. Solo se podrán beneficiar los ninis. En Galicia hay inscritos más de 23.000 en el fichero de Garantía Juvenil de la Xunta, pero son jóvenes de entre 16 y 29 años y solo los mayores de 18 pueden sacarse el carné.