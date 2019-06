Pérez Jácome, elegido nuevo alcalde de Ourense con el apoyo del Partido Popular

Gonzalo Pérez Jácome es desde ayer el nuevo alcalde de Ourense, al contar el candidato de Democracia Ourense con el apoyo del Partido Popular que, con siete concejales cada uno, suman la mayoría absoluta. De esa forma, DO se convierte en el primer partido independiente en gobernar una capital de provincia en todo el territorio nacional, como aseguró el nuevo regidor, pero en coalición con los populares.

El socialista, Rafael Rodríguez Villarino, que fue el único que mantuvo su candidatura, al renunciar el popular y exalcalde, Jesús Vázquez, así como el de Ciudadanos y BNG, obtuvo 11 votos, los nueve del PSOE y dos más, y dos abstenciones, de los 27 concejales que forman la corporación local. Así, se rubricó el acuerdo alcanzando por el líder de Democracia Ourensana y Manuel Baltar que se hacía oficial el viernes, y que afecta al Concello y la Diputación.

Con una referencia a la votación, ya que se mantuvo la incertidumbre hasta el final del recuento, Pérez Jácome inició su primer discurso ya como regidor, sin renunciar a su estilo de no llevar escrita la intervención, daba las gracias a los 12.000 votantes que depositaron su confianza en DO, pero dejando claro que será "el alcalde de todos los ourensanos". El nuevo regidor advertía de que todos le conocen y saben como es. Además, hizo referencia a una efeméride con especial significado, ya que se cumplen 18 años del nacimiento de DO, coincidiendo con la elección de alcalde y gobernando la ciudad. "Aunque soy optimista, se tardó mucho" aseguró. Además aludió a que se cumple el tercer mandato como concejal, por lo que se cumple lo de que "a la tercera va la vencida".

El primer mensaje fue: "Estar como alcalde no me dice nada si no puedo cambiar la ciudad". "No estoy eufórico, esto es un primer requisito, tomar el puente de mando para poder hacer cosas", insistió. Es por eso aunque agradece las felicitaciones, dice que esas deben llegar cuando "se hagan cosas". Se trata, como reiteró hasta en tres ocasiones, de "transformar " y "cambiar la ciudad". Para proclamar que se enfrenta a dos retos enormes: conseguir que en Ourense se viva mejor, y que se pueda vivir, que es distinto". Por ello, alertó de que "si continúa la sangría de población" Ourense "podría dejar de ser la tercera ciudad de Galicia a ser una gran villa". Por tanto, que considera que "ningún alcalde se ha enfrentado a un Ourense moribundo". Y reconoce que "cumplido el objetivo primario"de llegar a la Alcaldía, "el principal empieza ahora", en referencia a que el futuro pasa por esa "transformación" de la ciudad.

Sobre el futuro gobierno de coalición no hizo referencia durante el discurso, aunque al término de la sesión dijo que hay una pauta a seguir. El reparto de responsabilidades de las diferentes áreas se concretará mañana, para de esa forma "encajar" las piezas del documento que se firmó entre él y el presidente del Partido Popular, Manuel Baltar, con el que se selló el pacto que asegura mayoría en el Concello y la Diputación. Todo apunta que el PP tendrá la única tenencia de Alcaldía, así como varias concejalías, "con los ediles actuales o con los que puedan entrar si hay algún relevo", con lo que Pérez Jácome no descarta la posibilidad de que se puedan producir dimisiones en las filas populares, entre la que se encontraría la de su antecesor en el cargo, Jesús Vázquez, que ya anunció que no formará parte del futuro gobierno.