"Debemos romper antes con Podemos e talvez ir por libre nas autonómicas"

Case tres anos despois de aparcar o seu posto de xuíz do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia para entrar en política, Luís Villares deixa o liderado da oposición, consecuencia da súa marcha ao grupo mixto con outros tres diputados de En Marea. Culpa a Podemos de dinamizar a confluencia e lamenta non ter roto antes.

Como se sente?

Foi un trago amargo, pero necesario para darnos unha oportunidade de explicar o noso proxecto político, xa que se consolidou a existencia de dous proxectos diferenciados. Ata o de agora non podíamos porque desde hai tempo opacábamos o discurso coas leas internas. Chegamos tarde a isto. Deberiamos telo feito antes.

Por que non antes do ciclo electoral, ao que se presentaron xa por separado?

Non o fixemos por preservar o valor esencial da unidade. Pero esta require lealdade. Pero se unha parte damos a cara polo proxecto e outra o centrifuga iso xenera ruído interno. Ademais, o discurso de Podemos tras Vistalegre II tivo dous efectos: a perda de transversalidade e a idea de construír un partido único. E iso leva unha decisión explícita: destruír as confluencias.

O choque nace desde o principio. Podemos tragou coa súa disolución en En Marea, pero realmente non aceptaba ese modelo.

Había uns compromisos e aceptáronos.

Tería sido mellor coaligarse?

Talvez tería sido mellor que fósemos por libre, sen Podemos.

Poderíalle explicar a un votante diferenzas de calado na diagnose política e nas receitas que queren aplicar tras a súa escisión, detonada polo senador?

Iso foi a pinga que fixo rebordar o vaso. Tiñamos que ter roto o grupo parlamentario durante o caso Quinteiro, que lle causou un dano á nosa credibilidade irrecuperable. Fixo un uso indebido da súa condición de parlamentaria e a maioría do grupo salvoulle a cara porque era de Podemos. Así de claro. Foi unha defensa corporativa das dereitas partidarias. Aí constituse un bloque partidario fronte os que non eramos de ningún partido. Tiñamos que ter roto porque iso trascendía o incidente, afectaba no simbólico. Nós viñemos á política para poner punto e aparte coa vella política. E iso fixo un dano terrible, igual que o do chalé [de Pablo Iglesias]. O caso Quinteiro foi o noso maior descrédito emocional.

Perderon a oportunidade de liderar a alternativa ao PP en Galicia?

A fiestra de oportunidade do cambio en España e Galicia comezou a pecharse o día que Pablo Iglesias se apunta os ministerios mentras [Pedro] Sánchez fala co Rei. Chegamos ás autonómicas na fase descendente, que empezou porque o noso espazo non logrou o que prometera: desplazar ao PP do poder. Ese é o pecado orixinal de Podemos. E nós, como estábamos metidos nese saco, arrastrámolo. Se Podemos se tiña que entender con PSOE e Ciudadanos nunha entente democrática amplia, pois era unha entente. Tiña que terse facilitado, aínda que supuxese facer de tripas corazón. O principal era que os que recortaban dereitos e libertades non seguisen saqueando. A xente castigounos por non atender aquela emerxencia.

Como ve o futuro de Iglesias?

Na liña actual está condenado a quedar abeirado.