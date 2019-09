Casado mete presión a Feijóo para que vuelva a ser candidato: "Te necesitamos"

Galicia es la única comunidad donde el PP gobierna con mayoría absoluta y uno de los principales graneros de votos del partido. Pero en un año hay elecciones autonómicas y no solo está en juego que los populares gallegos revaliden su victoria sino también que Pablo Casado asiente su liderazgo y el partido no pierda su bastión más importante. "El PP gallego aporta mucho", reconoció el presidente nacional ayer en la apertura del curso político en Galicia. Y para no tentar a la suerte, apostó a la que considera la mejor baza: "Alberto, te necesitamos, cuando decidas, con quien decidas... Esta tierra necesita a Feijóo cuando se convoquen elecciones autonómicas".

En primera fila el líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, lo escuchó sonriendo, aunque mantuvo la incógnita sobre su futuro. Cuando llegó a la Presidencia de la Xunta prometió no superar los dos mandatos, pero ya va por el tercero y a un año de las elecciones sigue sin dar pistas sobre si concurrirá a un cuarto, aunque cada vez son más los dirigentes del Partido Popular de Galicia que le piden que vuelva a ser candidato. Eso sí, durante su discurso, el presidente de la Xunta dio a entender que agotará la legislatura: "en Galicia hay un Gobierno desde el primer día y seguirá funcionando hasta el último día de la tercera legislatura".

La presencia de Casado en la Carballeira de San Xusto, en el concello pontevedrés de Cerdedo-Cotobade, estuvo en el aire hasta el último momento por problemas de agenda. "Hubiera venido aquí aunque fuera peregrinando", dejó claro Casado. De hecho, explicó, que la noche anterior trasnochó porque la familia de su mujer celebró el centenario del jardín histórico nacional Huerto del Cura. "Se nos hizo tarde, a las cinco de la mañana me fui a Mallorca, luego cogí un vuelo a Santiago y aquí estoy, con una Coca-Cola y emocionado" . Aún así, presumió de venir a Galicia "una vez al mes" mientras que Pedro Sánchez "aún no pisó" la comunidad desde que es presidente del Gobierno.

El escoramiento del PP nacional hacia la derecha ha supuesto un punto de fricción con Feijóo, quien defiende la necesidad de ensanchar bases electorales. Sin embargo, ayer, ante unos 500 simpatizantes y cargos del partido, ambos proclamaron su mutuo respaldo.

"Tienes nuestro apoyo para liderar este partido, porque España lo necesita más que nunca y por eso tú tendrás más que nunca nuestro apoyo", declaró Feijóo. El titular de la Xunta agradeció a Casado su presencia en el tradicional acto de inicio del curso político que cada año celebra el PPdeG. "Demuestra el cariño y su compromiso con los populares gallegos", enfatizó. "No es fácil cuadrar agendas y recorrer España", señaló.

Y dejó clara la importancia de Galicia para el PP nacional: "Aquí fue donde empezó el PP de España y una de sus circunscripciones más importantes", añadió.

Pablo Casado tendió la mano: "Me tenéis a vuestra disposición para servir a los españoles y a los gallegos". El líder del PP puso a Feijóo de "ejemplo" para todo el partido. Así, destacó que con él en la Xunta las cosas "se hacen bien" como cuadrar los presupuestos o pagar deudas" y "sin pretender ser más que nadie ni pedir mejor trato que otras comunidades autónomas".

Ademas de Feijóo y Casado también intervinieron el alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, y el presidente del PP de Pontevedra y vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que también mostró su respaldo sin fisuras a Casado: "que sepas que no vas a caminar solo".

El presidente de la Xunta dedicó también unas frases en su discurso a apoyar a las brigadas que estos días luchan contra el fuego, al tiempo que atacó "a los que no quieren Galicia y queman su patrimonio"