La Audiencia aplaza la decisión sobre el cierre del 'caso Alvia'

La Audiencia Provincial de A Coruña ha suspendido la deliberación sobre los recursos presentados al cierre de la instrucción de la causa por el accidente de Angrois y ha dado tres días a las partes para pronunciarse sobre el escrito presentado en sede judicial que denuncia un posible borrado de datos de averías en el tren. Luego decidirá si resuelve los recursos o si es preciso "devolver" la causa al juzgado, lo que supone reabrirla.

Ayer estaba previsto que la Audiencia se reuniese para deliberar sobre los últimos recursos en la causa tras el cierre de la instrucción, paso previo a la posible apertura de juicio oral. Sin embargo, fuentes judiciales informaron de que la sección sexta decidió "suspender" el encuentro tras recibir un escrito "en el que se menciona la posible existencia de nuevas pruebas". Alude a una declaración jurada firmada por un técnico que trabajaba en Talgo que asegura que directivos de la compañía ordenaron borrar de la base de datos "todas las averías" detectadas en el tren accidentado media hora después.

Talgo negó la acusación e indicó que es "técnicamente imposible eliminar" esos datos.

En un escrito remitido al juzgado que investiga la causa, el de instrucción número 3 de Santiago, el abogado de la plataforma de víctimas, Manuel Alonso Ferrezuelo, solicita a su titular, Andrés Lago Louro, que cite como testigos tanto a este técnico que ahora facilita la información como al jefe del taller, el director de mantenimiento y el administrador de sistemas informáticos.

La Plataforma de Víctimas del accidente de Angrois reclama a Talgo que "inicie una investigación exhaustiva" sobre el supuesto borrado de evidencias de averías tras el siniestro ferroviario ocurrido en Santiago de Compostela en el que murieron 80 personas, al tiempo que piden una reunión con el presidente de esta compañía.

Esta asociación de víctimas criticó que Talgo saliera al paso "diciendo que es técnicamente imposible borrar esos datos" algo que, incidió "cualquier persona con mínimos conocimientos técnicos sabe que no es verdad". Además, lamentó que la empresa diga que las personas a las que se menciona en la denuncia del técnico "se fueron inmediatamente a Santiago, por lo que no pudieron hacerlo".

"Esperamos que Talgo inicie una investigación exhaustiva y muestre pruebas de que estas personas no estaban allí, ya que no es la primera vez que la empresa fabricante del tren oculta información de esta tragedia. Ya lo hicieron al no facilitar los datos de peso del tren, que quedó sin aclarar en el peritaje", destaco.