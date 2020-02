Arrimadas presionará a Feijóo tras el aval del PP a su veto a una coalición con Cs

El PP respaldó ayer la negativa del barón gallego, Alberto Núñez Feijóo, a la coalición electoral que Ciudadanos les ha propuesto sellar en los comicios vascos y gallegos del 5 de abril y en los catalanes de este año. Para intentar sortear ese veto, la portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, presionará hoy a Feijóo como última tentativa para superar lo que ayer definió como "escollo gallego".

Feijóo, presidente de la Xunta desde 2009 que aspira a su cuarta mayoría absoluta consecutiva, descartó desde un principio la oferta de coalición de Ciudadanos, que nunca ha obtenido representación en Galicia. En los últimos comicios de 2016, el PP logró el 47% de votos frente al 3,3% del partido naranja. Solo acepta integrar en la lista popular a cuadros de Cs como independientes.

Esa postura fue avalada ayer por Pablo Casado, presidente del PP, que se reunió durante más de dos horas con Arrimadas, que ejerció de líder in pectore de Ciudadanos, a pesar de que el partido está dirigido por una gestora.

La dirigente naranja acudió con la esperanza de convencer a Casado para que levantase el veto de Feijóo, pero salió decepcionada. El líder del PP respaldó a su principal barón, pues es el único popular que gobierna con mayoría absoluta.

"Estamos a la espera de superar el escollo en Galicia. Seguiremos trabajando en una negociación paralela con los equipos de Feijóo y nacional [del PP]. Llamaré a Feijóo para llegar a acuerdo que cumpla el objetivo de aglutinar voto constitucionalista y ser freno de un Gobierno del BNG", avanzó Arrimadas sobre su última tentativa, pues mañana expira el plazo para que los partidos nombren representantes legales de las coaliciones, que deben registrarse el viernes como muy tarde.

Feijóo ya le respondió ayer acusando a Ciudadanos de maniobras en clave interna con vistas al congreso del 15 de marzo del que saldrá nueva dirección. "Si los gallegos nos damos cuenta de que están utilizando a Galicia y las elecciones gallegas para hacer su propio congreso interno, eso no va a ser bien recibido en el electorado", advirtió tras negar ser un escollo y reiterar su oferta de sumar cuadros de Cs a las listas del PP. Hay plazo hasta el 1 de marzo, cuando deben cerrarse la candidaturas.

FEIJÓO, SOBRE SU SALTO A MADRID: "EL TREN PASÓ"

Feijóo considera que la oportunidad de tomar las riendas del PP a nivel estatal expiró cuando hace dos años anunció que seguiría al frente de la Xunta y no concurriría al proceso interno para elegir sucesor de Mariano Rajoy, del que salió victorioso Pablo Casado. "El tren pasó y cuando uno no lo coge lo que no puede pretender es que el tren vuelva hacia atrás", expuso en una entrevista en Telecinco, en la que reiteró que en aquel momento se planteó dar ese salto.

Ayer, antes de presidir la junta directiva provincial del PP en A Coruña, Feijóo reivindicó a un PP "orgulloso de Galicia" frente a un "multipartito que no sabemos quien lo lidera". También aseguró que los populares gallegos buscarán en estos comicios hacer una campaña electoral "distinta". "Que huya del enfrentamiento entre partidos, entre bloques de partidos, queremos hacer una campaña que no moleste a la gente" y centrada en que conozca "su proyecto".

"Nos sentimos orgullosos de lo que Galicia es, de lo que fuimos capaces de hacer", recalcó Feijóo, quien apunto que en estas elecciones hay dos opciones. "Seguir sintiéndonos orgullosos de Galicia o la opción del multipartito que no sabemos ni quién lo lidera y lo único que les une es el enfrentamiento y la confrontación contra los que estamos ilusionados y pensamos que Galicia no es una confrontación de partidos, ni un multipartito sin liderazgo", recalcó.