Abascal acusa a Feijóo y Casado de "comprar" el mensaje de "los separatistas"

El líder de Vox, Santiago Abascal, cargó ayer contra Pablo Casado y Alberto Núñez Feijóo, un día después de que ambos participasen en un acto acompañados de Mariano Rajoy. En este acto, Rajoy alertó de que "no es bueno que los extremismos, sean los que sean, estén en los Gobiernos o condicionándolos". Ayer, Abascal, esgrimió: "Casado se refiere a Galicia como una nacionalidad histórica y Feijóo como una nación sin Estado". "No hay mensaje de la izquierda que no compren tarde o temprano. Lo sorprendente es que ahora hagan lo mismo con los separatistas. Igual que Sánchez con la nación de naciones", sentenció.