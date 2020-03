Feijóo advierte de que Galicia no llegará a fin de mes si Bruselas recorta los fondos

El presidente de la Xunta y candidato a la reelección por el PP, Alberto Núñez Feijóo, advirtió ayer de que Galicia "no llegará a fin de mes" si Bruselas aprueba los recortes en los fondos de cohesión, que se estiman en 600 millones de euros menos según el primer borrador de presupuesto comunitario que no fue aprobado en le cumbre de la UE el pasado mes y que se tendrá que volver a negociar.

La pérdida de ese dinero, aseguró Núñez Feijóo, supondría firmar el "acta de defunción" de los sectores ganadero, pesquero y forestal en Galicia, por lo que reclamó "firmeza" al Gobierno central en el marco de estas negociaciones presupuestarias. Durante su intervención en el acto Hablemos de Europa, falemos de Galicia, organizado por el Partido Popular europeo en Marín (Pontevedra), el presidente gallego reiteró que la pérdida de esos fondos europeos sería "inasumible" para la comunidad. "No lo podemos permitir y por eso, más que nunca, necesitamos un Gobierno estable en Galicia que defienda nuestros intereses en Europa y que sea capaz de suavizar ese recorte de fondos", señaló el dirigente popular, que insistió en que el resultado de estas negociaciones les va a "condicionar" durante siete años.

Feijóo declaró que "hace tiempo que no nos jugamos tanto", porque si se consuman los recortes en los fondos de cohesión, entre ellos los destinados al desarrollo rural, "no vamos a poder gestionar la comunidad autónoma", lo que provocaría una "segunda crisis". El presidente de la Xunta, que estuvo acompañado de la portavoz de la delegación española del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, recordó que hace ocho años Galicia estaba en un "escenario similar" y que "con mucho esfuerzo" el ejecutivo presidido por Mariano Rajoy logró "revertir" este recorte y conseguir un "aterrizaje suave".

A este respecto, el líder del PP gallego reclamó a su homólogo estatal, Pedro Sánchez, que defienda la postura de Galicia para proteger sectores "punteros" en los que esta comunidad es una "referencia internacional". "A Bruselas no se va con bromas, no valen las citas fáciles ni ocurrentes", avisó Feijóo, que señaló que en Europa se habla de "políticas de verdad" y de discute con criterios "técnicos y científicos", y no con asuntos "ideológicos y de corto recorrido".

Alberto Núñez Feijóo calificó el actual como un "momento crucial" ya que, además del proceso de negociación de los fondos de cohesión, Europa se enfrenta al "auge de los populismos", la situación de "incertidumbre" derivada por el Brexit y los movimientos independentistas "que buscan separar en vez de unir".

Antes de acudir a Marín, Feijóo participó en otro acto en Ourense, donde se refirió a Galicia como "una comunidad solvente" que "hace todo lo posible sin dejar nada a deber".