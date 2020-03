PP y PSOE desautorizan la moción promovida por sus partidos en Catoira

PSOE y PP de Catoira han presentado una moción de censura a la Alcaldía „que ostenta hasta ahora el BNG en minoría con tres de los 11 concejales de la corporación municipal„ y la ocuparán de forma alternativa lo que queda de mandato. A las pocas horas de anunciarse la moción, las direcciones provinciales de PP y PSOE salieron a la palestra para desautorizar la operación.

Los cinco concejales del grupo municipal socialista y los tres del Partido Popular firmaron la moción. El pacto alcanzado entre los dos partidos contempla también que, "mientras uno sea alcalde, el otro estará al frente de la Tenencia de Alcaldía". El primero en dirigir el equipo de gobierno será el socialista Alberto García y, cuando se cumpla la mitad de lo que resta de mandato, será el popular Iván Caamaño quien se convierta en el regidor de la localidad arousana.

Ni PP ni PSOE provincial avalan la moción presentada por sus partidos en Catoira y ya sopesan expedientar a sus ediles en el concello arousano. Los promotores de la moción aseguran no temer las medidas disciplinarias. Caamaño dijo ayer que "el PP y Rueda conocían esta moción". García, por su parte, manifestó que "la ejecutiva del PSdeG ni intervino en las negociaciones que hubo tras las elecciones municipales ni ha intervenido en estas. Ni las ha criticado ni las ha apoyado", añadió.

Por el contrario, el presidente del Partido Popular de Pontevedra, Alfonso Rueda, advirtió de que la medida "no fue consensuada ni tiene la autorización" de la dirección del partido. Tras indicar que el movimiento de populares y socialistas no sorprende a la dirección provincial porque "las conversaciones" entre ambas formaciones "fueron reflejadas hasta en los medios", el también número dos de la Xunta aseguró que el PP "no está de acuerdo" con la presentación de la moción en Catoira, que se produce a poco más de un mes para las elecciones autonómicas.

En la misma línea, el secretario provincial del PSOE de Pontevedra, David Regades, manifestó el rechazo de su organización a la moción y anunció que abrirá expediente al grupo municipal. Para Regades, la alianza de socialistas y populares es "un error político grave", y rechazó cualquier acuerdo con "el PP de la discordia, de los recortes, de los castigos en materia de sanidad y educación pública".