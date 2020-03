Ana Pastor habla sobre su experiencia: "Me empecé a encontrar mal viniendo en el avión a Vigo"

La expresidenta del Congreso, Ana Pastor, confirmaba ayer en su cuenta personal de Twitter que dió positivo en la prueba del coronavirus. Desde el sábado, cuando empezó a sentirse mal, permance en casa aislada, estable y sin síntomas. "Yo sigo bien", tuiteaba esta mañana la política gallega. Los mensajes de tranquilidad sobre su estado de salud los manda a través de las redes sociales, en las que ha agradecido el cariño recibido telemáticamente. Ahora da "cero abrazos" y tiene "cero visitas", como ha contado en una entrevista concedida a la Cope.





Desde el sábado por la tarde que tuve fiebre he permanecido en casa siguiendo las indicaciones médicas. Ayer me dio positivo la prueba del COVID-19 por lo que continuaré en mi casa los días que me indiquen mis colegas. Yo estoy perfectamente bien sin fiebre ni otros síntomas. — Ana Pastor Julián (@anapastorjulian) March 11, 2020

La dirigente del Partido Popular ha insistido en que se encuentra "perfectamente" y en que permanecedespúes de que el pasado fin de semana presentase fiebre. Fue volviendo de Málaga, en donde participó en un acto de mujeres, cuando comezó a sentirse mal al subirse al vuelo que la trajo a. "Me encontré mal viniendo en el avión. Me dolía la cabeza, fundamentalmente. Estuve dos días de fiebre alta, con dolor de cabeza y de articulaciones. A partir de ahí ha ido todo muy bien", cuenta sobre su experiencia.Los siguientes pasos fueron seguir las recomendaciones médicas, algo que no se ha casado de decir. Suspendió todos los actos al llegar a. "Me vine para casa, pensé que tenía gripe y me tomé un paracetamol", explica. Al dia siguiente, al comprobar que tenía la temperatura alta, contactó con los servicios sanitarios. "No me hacen la prueba de entrada, porque no era un grupo de riesgo, no había viajado al estranjero o tenido contacto con personas del foco", ha detallado que fue después cuando vio que había algún caso en el Congreso cuando se la hicieron. Su caso ha sido el primero del PP en confirmarse y el tercero en la Cámara, tras los diputados de Vox Javier Ortega Smith y Carlos Zambrano.Ahora tiene que esperar a tener dos pruebas que den negativo enpara confirmar que está curada, aunque en momento ha llamado a la calma . "En términos médicos estoy perfectamente", ha insistido. La diputada se ha mostrado convencida de que cuando se recupera podrá "cuidar a otros" y ha traslado un mensaje de confianza en la sanidad pública."La medicina es fantástica y la mayoría se van a recuperar", ha defendido. Mientras permanece en casa, a la espera "Me estoy dedicando a la lectura y estoy en casa, que, como acostumbro a estar muy poco, lo estoy agradeciendo muchísimo", ha explicado.Al Gobierno le ha pedido que facilite todos los recursos necesarios a las comunidades autónomas para hacer frente al. No ha querido hacer "ningún comentario" sobre las medidas adoptadas más allá que el de llamar al "discurso de la unidad" para estos casos. Hoy ha trascendido que la ministra de Igualdad, Irene Montero, también ha dado positivo en Covid-19 y su pareja y vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, estará en cuarentena . A lo largo de esta mañana está previsto que a los miembros del Gobierno se les realice la prueba de detección del