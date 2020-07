"Co meu pai,que me ensinou a querer a natureza"

Nesta foto aparecemos meu pai, xa falecido, unha das miñas fillas e eu na cala de San Roque na Coruña, bañándonos o 25 de xullo de 2017. Eu bañábame alí de neno co meu pai, que me ensinou a querer e desfrutar da natureza e da vida. É unha imaxe moi representativa do que é o meu lugar no mundo e da miña concepción do ciclo da vida.