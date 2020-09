Feijóo mete presión al ofrecer colaboración a todos los alcaldes gallegos, menos a Jácome

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se dirigió ayer por carta al presidente de la Federación Galega de Municipios y Provincias (Fegamp) Alberto Varela, y a los alcaldes de las seis de las siete ciudades de Galicia, con la única excepción del regidor de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome para ofrecer su "colaboración" en "la protección de la salud de los ciudadanos y en la pronta recuperación económica y social" de los ayuntamientos en un contexto excepcional que está viviendo Galicia como es la situación sanitaria provocada por la crisis del coronavirus.

Una semana después de su cuarta toma de posesión, Feijóo se dirigió a las administraciones gallegas, excepto a la del Concello de Ourense, para "tener abiertas desde el comienzo de la legislatura los necesarios canales de comunicación y colaboración".

Fuentes cercanas al presidente de la Xunta, excusaron la ausencia del envío de la carta al consistorio ourensano y alegaron que "parece lógico esperar a que se solucione la situación actual del Concello".

Esa falta de ofrecimiento de colaboración se produce después de la crisis surgida en el seno de Democracia Ourensana por la falta de transparencia del destino de los fondos económicos y las donaciones del partido que denunció un asesor de Jácome y también los díscolos de la formación. Para el resto, es una falta de transparencia del regidor, para el alcalde es una "trama" y una "traición".

El pasado viernes, en la inauguración del enlace de la A-52 con el Polígono San Cibrao, el presidente del Ejecutivo gallego fue claro e invitó a Pérez Jácome a dimitir, alegando que "si estuviera en su situación, no sería un estorbo" para la ciudad de Ourense. Pérez Jácome se encuentra sin grupo mayoritario ni apoyos políticos suficientes para sacar los proyectos de la ciudad a delante y con un gobierno de dos ediles que se mantiene a la espera de incorporar un nuevo concejal para poder convocar y tener suficiente quórum para, al menos, aprobar provisionalmente modificaciones presupuestarias o diversos asuntos que puedan ir a pleno. Esa es la estrategia del líder de DO que no contempla la dimisión.

El exalcalde Jesús Vázquez (PP) se lo reiteró en varias ocasiones, el secretario del PP gallego, Miguel Tellado, lo repitió y Núñez Feijóo mete más presión a una situación de ingobernabilidad del Concello de Ourense al no ofrecer "colaboración" en un contexto de pandemia.

El regidor ourensano, Pérez Jácome, se enteró por los medios de comunicación de que el presidente del ejecutivo autonómico había enviado una carta a todos los regidores gallegos menos a él. El líder de DO se pronunció en las redes sociales a través del twitter oficial de la formación con un mensaje claro y directo: "Feijóo discrimina a Ourense". Más tarde, el Concello de Ourense emitió un comunicado en el que el regidor ourensano afirma que "nos quedamos de piedra porque es difícil creer esta noticia. De ser así, estaríamos ante una discriminación nunca vista en la historia de Galicia. No olvidemos que Núñez Feijóo es el presidente de todos los gallegos, independientemente de quien sea el alcalde".

Pérez Jácome finalizó diciendo que "si realmente esa discriminación de Ourense se hace por ser yo alcalde, estaríamos ante algo inédito y estaría perjudicando a la tercera ciudad de Galicia y sus habitantes. Es algo de una gravedad extrema, que yo como alcalde intentaré no permitir". El regidor ourensano valora si puede pedir amparo al gobierno español o la Unión Europea. En las misivas enviadas, el Gobierno gallego se compromete con los diversos proyectos para las ciudades de A Coruña, Ferrol, Santiago, Lugo, Pontevedra y Vigo. La Xunta tiene proyectos ambiciosos en las ciudad de As Burgas como la ampliación del CHUO, el centro de personas adultas con discapacidad en Barrocás, el ansiado Ecobarrio de A Ponte, el parque empresarial de Xinzo, el Centro de Inteligencia Artificial o un gran hotel Balneario, entre otros proyectos.