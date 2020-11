Jeanne Picard: "Si los jueces aplicasen la ley con rigor, habría muchos más delincuentes viarios en prisión"

En el Dia Mundial de las Víctimas de Tráfico, los afectados lamentan que todavía hoy la sociedad "excuse" los delitos al volante y que las familias que pierden a sus allegados en el asfalto sean tratadas como "víctimas de segunda". Desde Stop Accidentes, su delegada en Galicia, Jeanne Picard, reclama condenas ejemplarizantes para frenar la "violencia vial", herramientas que contribuyan a la reinserción del delincuente viario -tales como el decomiso del "arma del delito", el vehículo, o programas de rehabilitación para conductores con problemas de dependencia del alcohol y/o las drogas- así como una apuesta de las administraciones por la educación vial.

El ministro del Interior anunció esta misma semana la reforma del catálogo de sanciones en materia de tráfico, pendiente ya de la pasada legislatura. ¿Qué surte más efecto: la retirada de puntos o la multa?

Los puntos duelen más al conductor porque supone quitarle un privilegio ya que a medida que sume más infracciones se acerca a dejar el contador a cero. Y, en consecuencia, tener que hacer un curso de recuperación y a pasar un examen para volver a conducir. A partir de la entrada en vigor de la reforma [el 2 de enero] se pensarán mucho coger el móvil porque serán seis puntos menos. Lo bueno de esos cursos de recuperación es que la gran mayoría salen concienciados de la importancia que tiene actuar de manera responsable en carretera. "Y, ¿por qué no me habrán dicho esto antes?". Se preguntan. Pues porque en las autoescuelas se va a sacar el carné, cuanto antes mejor, y no a recibir educación vial.

Ya han pasado 20 años desde que se constituyó Stop Accidentes. Desde entonces se ha mejorado mucho en carretera, pero ¿con qué comportamientos se echa todavía hoy las manos a la cabeza?

No ha logrado calar el mensaje sobre los riesgos de conducir tras haber consumido alcohol y/o drogas. Además, en la sociedad actual hay un abuso del móvil, que se lleva también al vehículo. Hace 20 años no había el problema del móvil en carretera. No entiendo cómo la gente no se conciencia de que la velocidad mata, así como tampoco que haya conductores o pasajeros que viajen sin cinturón de seguridad. El problema de los jóvenes es la falta de concienciación del riesgo cuando salen y van en grupo; muchos consumen de todo y ya no razonan. Es el gran problema hoy del ocio joven, pero este es más un problema social y cultural que de seguridad vial.

Los conductores se quejan del afán recaudatorio de los controles y las sanciones?

La sanción y los controles previenen muertos en nuestras carreteras. Si te paran en un control, da las gracias porque seguramente a más de uno le haya salvado la vida. Antes de que te mates tú, a un amigo o a otro usuario, mejor que pases un control. La Guardia Civil vigila y controla, la sanción se produce si el conductor se ha saltado la norma. Su vigilancia salva vidas.

En el ámbito penal, ¿ve suficientes las condenas actuales para lograr reeducar y reinsertar a un delincuente viario?

Por mucho que haya sentencias de 4 o 5 años de cárcel, si luego se reducen a dos y no se tiene antecedentes no se ingresa en prisión. El Código Penal en materia de tráfico es duro; endurecerlo más no es la solución. Bastaría con aplicarlo con rigor y recurrir a otras herramientas que contribuyan a la reinserción de ese conductor, desde fomentar el decomiso del vehículo, que cada vez se impone más, a ordenar la colocación de alcolocks e implantar cursos de rehabilitación a conductores con dependencia. Ahora bien, si se aplicara con rigor la ley se daría un vuelco a la situación actual y se multiplicaría la cifra de delincuentes viarios en prisión.

¿La sociedad ve menos delito el de tráfico que otros como homicidios o agresiones sexuales?

Y los jueces, como parte de la sociedad, también. Ellos también conducen. Los delitos de tráfico se excusan por falta de educación vial. Esa es la base, sin educación no se puede avanzar. Y hoy en día, todavía falta. Es una falta de solidaridad social y cultural. Se ayuda en muchas facetas de la vida a los demás: donamos alimentos, apadrinamos? ¿Qué ocurre entonces cuando te subes al coche? ¿Te transformas? ¿Ya se olvida uno de la solidaridad y pone en riesgo a los demás usuarios saltándose las normas?

En los accidentes de tráfico, igual que ocurre con el Covid, los jóvenes piensan "esto no me va a ocurrir a mí". ¿Cómo convencerles de que también pueden convertirse en una víctima del asfalto?

Desde Stop Accidentes les damos los mensajes de los valores sociales: responsabilidad, corresponsabilidad, convivencia, respeto? No les enseñamos la señalización. Eso es un asunto de la autoescuela, bien es cierto que también apreciamos falta de formación en los educadores. Se necesitaría formar a los formadores. Nosotros nos centramos en los valores de ciudadanía. Somos un granito de arena en la lucha en pro de la seguridad vial. Es necesaria una educación transversal y en valores.

¿Ve a Galicia con peores tasas de accidentalidad en carretera y con más trabas para cambiar comportamientos irresponsables ?

Dependemos más del coche que en otras comunidades por nuestra dispersión. Los números, las estadísticas son necesarias, pero yo no me guío por los números: que si 203 en Galicia, 200 en Asturias? Lo que sí podemos decir es que en Galicia no somos peores conductores. Tenemos una red extensa de carreteras convencionales y en este tipo de vías hay que tener mucho cuidado porque son las más peligrosas. De hecho, vamos a pedir una auditoría de la señalización en este tipo de carreteras. A veces el conductor con tanta señal acaba perdiendo el norte, hasta el punto que ya no sabe si tiene que circular a 90 km/h, 70 o 40. Hay que unificar la señalización de velocidad. No puede ser que se vaya por un tramo a 90 km/h y a veinte metros haya una señal a 20 km/h porque hay una curva peligrosa. ¿Para qué entonces se permite antes ir a 90? Hay que hacer una señalización que se ajuste al tramo y también que sea creíble para que así se respete.

¿Se está cerca de lograr que un accidente de tráfico sea fruto del azar, no de un despiste, un exceso de velocidad, una conducción temeraria o del consumo de alcohol?

Creo que en muy pocos años se logrará que un accidente de tráfico sea eso, un accidente. Si ponemos en marcha el sistema seguro-global lo lograremos, con un comportamiento adecuado al volante junto con carreteras seguras que perdonen y vehículos cada vez más seguros. Podemos llegar la Visión Zero que hacen los países nórdicos, un proyecto de seguridad vial multinacional que busca lograr un sistema de tránsito sin muertes o lesiones graves. Para ello tiene que haber voluntad política. Es una combinación de educación, formación y tecnología.