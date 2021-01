La AP-9, autopista que vertebra Galicia, se ha convertido en este recién estrenado 2021, con una subida del 0,92%, en la más costosa de España, un encarecimiento que suma cuatro consecutivos, una situación que autoridades, transportistas y colectivos de usuarios encaran entre el enfado y la resignación.

Viajar de Ferrol a Tui cuesta 22,30 euros, diez céntimos más que en 2020; y de A Coruña a Vigo el incremento es de 15 céntimos, por lo que el dinero a abonar se redondea hasta los 17 euros. Para ir de A Coruña a la capital gallega, Santiago, hay que desembolsar 7 euros, según consta en la web de Audasa, que es la concesionaria, donde ya figuran las actualizaciones de tarifas. Si bien la AP-7 Alicante-Cartagena también sufre un aumento, del 0,89%, y la AP-6, de Vilalba (Lugo) a Adanero, de un 0,74%, ambos porcentajes están por debajo del 0,92% de la Autopista del Atlántico (AP-9). En el resto de las infraestructuras de estas características dependientes del Estado hay una rebaja general del 0,11%.

La Xunta, por boca de la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, ve “acuerdos escandalosos” entre el Gobierno y Audasa que afectan seriamente “a los bolsillos” del común de la ciudadanía. El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, directamente ha estallado contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez y le ha recordado que la minoración era uno de los compromisos adquiridos al firmar el acuerdo de investidura con los nacionalistas gallegos. Las expectativas generadas por el anuncio de bonificaciones y de descuentos que todavía no se han concretado han frustrado también a los empresarios del transporte de mercancías por carretera y el presidente de esta federación, Antonio Señarís, ha lamentado que “Audasa siga haciendo caja” y que el Ejecutivo continúe con esa “maniobra de apoyo económico” un ejercicio tras otro. Los conductores consultados, en general, no dudan en hablar de “abuso”, “agravio”, “precio prohibitivo” y “perjuicio muy grave”. Aquellos que puedan permitírselo no dudan en anticipar que emplearán carreteras alternativas.