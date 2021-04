Los ciudadanos interesados en participar en el programa Renove Electrodomésticos pueden solicitar desde hoy estas ayudas de la Xunta con las que prevé llegar a 20.000 hogares. Estas aportaciones están destinadas a la adquisición de los siguientes electrodomésticos: frigorífico o frigorífico congelador A, B, C o D; congelador A, B, C o D; lavadora A, B o C; lavavajillas A, B o C; y encimera de inducción total.

El Gobierno gallego destina 3 millones de euros a estas ayudas, un 70% más que en la anterior convocatoria. Serán de concurrencia no competitiva, deben presentarse por medios electrónicos (https://sede.xunta.gal) y se resolverán por orden de entrada. Hay 400 entidades adheridas, que puede pedir su participación hasta el próximo 30 de junio.

Los apoyos podrán alcanzar el 25% del precio de electrodomésticos para un consumidor general, el 50% para los vulnerables y el 75% para los vulnerables severos. Así, las ayudas irán de los 100 a los 450 euros.

Cada beneficiario podrá recibir una ayuda para cada una de las tipologías con un máximo de tres electrodomésticos.

Así, se prevé movilizar 10,5 millones de euros. Supondrá ahorros anuales de unos 560.000 euros, así como una disminución de emisiones de dióxido de carbono equivalente a la plantación de 60.000 árboles, mientras se estima que creará unos 150 puestos de trabajo.