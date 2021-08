Registro de detenidos, denuncias de robos, desapariciones y casos de violencia de género o tareas administrativas como la tramitación del DNI, la renovación del pasaporte o autorizaciones para viajes de menores al extranjero. Es la lista de tareas que afrontan cada día las comisarías de Policía Nacional, cada vez más mermadas en la comunidad gallega con una plantilla que está al 80%. Un déficit que se agrava cada verano, con los turnos de vacaciones y los refuerzos en las zonas turísticas. A sus competencias propias —prevención y resolución de delitos—, se ha sumado un nuevo encomendado con motivo del Xacobeo, tal y como recoge la instrucción remitida por la Dirección General de Policía, dependiente del Ministerio del Interior, a la Jefatura Superior de Policía de Galicia: el sellado de las credenciales a peregrinos, un documento necesario para dormir en los albergues del Camino y obtener la compostela una vez finalizada la ruta.

En un escrito remitido este jueves a la Jefatura de Policía de Galicia, los sindicatos SPP y SUP reclaman que se suprima “de forma inminente” esta tarea en todas las comisarías y edificios policiales de la comunidad, tanto en aquellos ubicados en municipios por los que discurre el Camino como por las ciudades y villas alejadas de la ruta jacobea ya que estas —advierten— acusan déficit de personal en su gestión diaria como para tener que asumir “una labor que no es de su competencia”, coinciden el inspector Germán Lago, presidente del Sindicato Profesional de Policía (SPP) en Galicia, y Sandra Castro, secretaria provincial en A Coruña del Sindicato Unificado de Policía (SUP).

Interior se propone que en cada comisaría haya un agente dedicado en exclusiva a funciones relacionadas con la ruta Xacobea. Este policía peregrino se deberá encargarse de desempeñar tareas de difusión del Camino, asegurar la colaboración con todas las instituciones implicadas, ofrecer atención personalizada a los peregrinos y dar a conocer los diferentes servicios de la Policía Nacional. En el marco del acuerdo firmado con la Federación Española de Amigos del Camino de Santiago, la instrucción de la Policía Nacional detalla que el sellado de las credenciales “será efectuado por el personal responsable de los servicios de 24 horas que presten servicio de control y seguridad y acceso a dependencias policiales u otros de atención al ciudadano que presentes servicio en edificios policiales (ODAC, puestos fronterizos...), preferiblemente en las zonas más próximas al control de seguridad para agilizar el trámite y no demorar la estancia de los eventuales peregrinos ni alterar el normal funcionamiento del servicio policial”.

“Es una idea peregrina”, ironiza el inspector Germán Lago. “Ya está el personal sobrecargado de trabajo en verano, con los dispositivos de las fiestas, los robos y los controles por la pandemia, como para tener que asumir una competencia impropia y que además no es un servicio prioritario”, cuestiona el presidente del SPP, que apunta a albergues e iglesias como los lugares apropiados para sellar este tipo de documentación.

“Daremos un tiempo prudencial y si no obtenemos respuesta alguna tomaremos medidas”, advierte la secretaria provincial del SUP. El argumento es tajante: “Esto no es una labor policial”, sentencia Castro, al tiempo que reitera que las plantillas ya están “desbordadas” por la carga de trabajo y “ahora le añaden el sellado de credenciales”. “Hay otros sitios habilitados y administraciones que sí tienen competencia sobre esto”, concluye.