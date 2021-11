Nueve proyectos turísticos han sido elegidos de entre 19 propuestas en Galicia para repartirse 14,6 millones de euros captados a través de los fondos europeos Next Generation para potenciar el litoral gallego. Las nueve propuestas forman parte de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino, consensuado entre Xunta y Gobierno tras una evaluación. Los proyectos seleccionados son el geoparque Cabo Ortegal y los Bosques do Eume, ambos de la Diputación de A Coruña. En esa misma provincia, también han sido elegidos As Mariñas-Betanzos, Muros e Noia y el Ayuntamiento de Ribeira.