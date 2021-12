Una embarcación ha volcado esta mañana en las proximidades de Porto do Son (A Coruña) debido a un golpe de mar y los cuatro marineros que iban a bordo han llegado a nado hasta la playa de Castro de Baroña, informan a Efe fuentes de Salvamento Marítimo. Los hechos sucedieron en torno a las 7:10 horas, momento en que el Centro de Salvamento Marítimo de Fisterra recibió una llamada del 112, después de que uno de los tripulantes comunicase lo sucedido.

Según indican las mismas fuentes las condiciones meteorológicas eran "adversas" y los cuatro tripulantes, que estaban faenando en el momento de los hechos, se encuentran bien y no necesitaron asistencia médica. Tras el aviso, Salvamento movilizó a la Salvamar Regulus, que remolcó la planeadora, llamada Nereida MC, hasta Porto do Son.

Además, se movilizó al helicóptero Pesca 1 de Guardacostas pero no fue necesaria su intervención. También participaron en la emergencia efectivos de la Guardia Civil, Protección Civil de Porto do Son y la Cofradía de Pescadores de Porto do Son.