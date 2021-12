Tres personas resultaron heridas en un accidente de tráfico registrado en la carretera N-547, a su paso por la parroquia de San Mamede do Barreiro, en Melide. Según informó el CIAE 112 Galicia, fue un particular el que avisó del accidente sobre las 05.00 horas de la madrugada y alertó de que el vehículo había volcado y estaba empezando a arder. Ya en el lugar, los bomberos procedieron a excarcelar a uno de los ocupantes del vehículo, que había quedado dividido en dos partes, una de ellas incendiada. Con todo, los tres ocupantes estaban en la otra parte y no resultaron afectados por el fuego.