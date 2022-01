¿Por qué se ha presentado a las primarias del PSdeG de A Coruña?

Tengo un proyecto que nace del municipalismo, de la experiencia que he logrado en mi ayuntamiento (Pontedeume) en el que el PP había sido la fuerza más votada históricamente y que conseguimos darle la vuelta y llegar a la alcaldía con dos mayorías absolutas, la última con un 65% de los votos. Por lo tanto, lo que pongo a disposición del partido es mi experiencia.

¿Cuáles son sus grandes objetivos si llega a dirigir el PSdeG coruñés?

El partido es una herramienta, no es un fin en sí mismo, para llegar a las instituciones y mejorar la vida de las personas. El primer objetivo es preparar al partido y fortalecerlo de cara las elecciones municipales que se van a celebrar dentro de 17 meses. Y por otro lado, poner todos los instrumentos que tiene la organización a disposición de nuestros compañeros y compañeras. El objetivo es, al menos, mantener los resultados de las pasadas elecciones locales.

¿Qué méritos puede aportar usted que no tenga su oponente?

No es tanto una cuestión de méritos, sino de experiencia. Al final, las propuestas que presentamos son las que hemos aplicado en nuestros municipios y que han funcionado. El proyecto nace de nuestra experiencia personal.

¿Considera que las primarias tensionan demasiado al partido? En el PP no hay primarias y de puertas para afuera no hay enfrentamientos.

Es un proceso de democracia interna que nos diferencia de otras organizaciones y que entre todos tenemos que aprender a dignificar. No puede ser que al final la imagen que se traslada de este tipo de procesos sea que ‘ya empieza el lío en el PSdeG’. Tenemos que tener la madurez suficiente para administrarlo como cualquier otro proceso democrático, sabiendo ganar y sabiendo perder. Es algo que comenté con mi compañera (Noa Díaz) en una conversación telefónica y en lo que coincidimos ambos que la campaña tenía que ser de proposiciones en la que cada uno presente su proyecto y que la militancia decida cuál es el mejor.

Pero la imagen que ha dado el partido...

Es importante que esa sensación que trasladas, y que es verdad, no se vuelva a dar a la vista de los acontecimientos que tuvieron lugar recientemente en el anterior proceso y que desde luego no representan a este partido ni a la mayoría de compañeros y compañeras que son gente con una profunda convicción democrática y que saben gestionar tanto las victorias como las derrotas.

¿Considera entonces positivas las primarias?

Cada vez que me preguntan si es positivo que haya otra candidatura siempre respondo que claro que sí. Es enriquecedor para la organización.

En Pontevedra y Lugo se ha llegado a un acuerdo entre los dos candidatos socialistas, ¿va a ocurrir lo mismo en A Coruña?

Entiendo que puede ocurrir lo mismo en cualquiera de las provincias. Partimos de la base de que somos compañeros, compartimos la forma de entender la vida y la política a través del socialismo, si bien con visiones diferentes de lo orgánico, pero eso es enriquecedor. Insisto, ese escenario se puede dar en cualquier lugar, porque somos compañeros. No somos adversarios.

En el caso de que finalmente no se produzca un acuerdo y haya elecciones, ¿apostará por la integración si resulta vencedor?

Sí, soy una persona conciliadora. Lo he sido siempre en política, incluso con otras fuerzas políticas, así que mucho más con mis compañeros. Cualquiera que quiera aportar al partido tendrá un hueco, bien en la Ejecutiva o en los grupos que se van a crear, porque por cada área hay una sola persona, pero hay grupos de trabajo que colaborarán con esa persona. Por lo tanto, se hará una Ejecutiva con aquellos que sean los mejores en cada área y que estén dispuestos a trabajar sin tener en cuenta a quién hayan apoyado.

¿Por qué su candidatura a estas primarias?

Es una candidatura colectiva que tiene detrás a mucha gente. Me presento porque consideramos que es necesario, siempre en positivo, cambiar ciertas dinámicas de funcionamiento del partido. Tenemos un proyecto amplio y exhaustivo y las primarias son la mejor herramienta que hay en el partido para exponer distintos proyectos. Siempre con un eje común que es sumar para el proyecto colectivo que es el PSdeG. Y también me presento porque las mujeres tenemos que dar un paso en clave orgánica. En el partido tenemos respetada la paridad, no podía ser de otra manera, pero en clave orgánica las mujeres deberíamos seguir dando pasos.

¿Cuáles son sus grandes objetivos si llega a dirigir el PSdeG coruñés?

En primer lugar, buscamos darle mucho más poder a la militancia, que decida mucho más en nuestro partido. Cambiar las dinámicas de funcionamiento, que en estos tiempos van más de arriba a abajo que abajo a arriba. Llevo militando en el partido desde los años 90 y considero que es muy importante fortalecer nuestra militancia. Un partido estará vivo si su militancia está viva.

¿Y en segundo lugar?

Otra cuestión que nos preocupa mucho es el del funcionamiento. En Galicia nuestro partido siempre ha funcionado de forma comarcal, la organización era por comarcas y desde hace unos años empezó una estructura provincial. Quien tiene que tener en la provincia el poder y la capacidad de decisión es la comarca. Me comprometo que como secretaría xeral de la provincia mis decisiones van a quedar supeditadas a las nueve comarcas coruñesas que están más cercanas a las problemáticas de cada zona. Las ejecutivas comarcales son las que tienen que tener el peso en la provincia.

Les importa mucho las pequeñas agrupaciones.

Debemos poner el foco sobre todo en aquellas pequeñas agrupaciones donde tenemos grupos municipales que están en la oposición.

¿Qué méritos puede aportar usted que no tenga su oponente?

Lo que aporto a este proyecto es mucha experiencia como militante de base y el conocimiento que me dio haber sido concejala para saber cómo funciona un ayuntamiento y las dinámicas de funcionamiento del partido dentro de un concello. Y ahora como diputada también estoy muy cerca de las necesidades de los ayuntamientos. Y la capacidad de trabajo y la ilusión que he puesto en este proyecto. No me atrevería a compararme con Bernardo que también tiene muchas cualidades.

El PSdeG está en primarias: en octubre a nivel autonómico y hora a nivel provincial. ¿Cree que estos procesos tensionan demasiado al partido?

Las primarias son una herramienta fantástica para, precisamente, que se vea que dentro de un partido hay distintas sensibilidades. En todos los partidos esto ocurre.

Pero quizá en la izquierda más.

Porque somos más plurales y porque aceptamos la diversidad. En esencia compartimos lo mismo, pero no hay que opinar exactamente igual. Sí que es cierto que tensiona al partido, y a veces tampoco tiene que ser negativo, si sabemos acabarlo bien. También es la manera de que la militancia esté activa.

Pontevedra y Lugo ya han llegado a un acuerdo entre los dos candidatos, ¿pasará algo similar en A Coruña?

No lo sé. La verdad es que no estamos en ese momento. Este es un proyecto integrador y abierto y de lo que tratamos es de sumar. De hecho, si gano estas primarias le ofreceré a Bernardo que sea el vicesecretario xeral, y me parece lo lógico. Pero no estamos en ese momento. El proyecto que presento está ilusionando mucho, está teniendo una gran aceptación y me gustaría seguir explicándoselo a la gente porque pretendemos darle una vuelta a cómo está funcionando el partido en determinadas cuestiones. ¿Puede haber integración? Podría. Nosotros no nos oponemos.