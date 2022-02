El malestar de los vecinos afectados por los cambios en el servicio de autobuses entre A Coruña y Ferrol se traslada ahora a las responsables de las administraciones. De hecho, ya se ha producido un cruce de cartas con reproches entre la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade y la alcaldesa de Betanzos. La primera en enviar una misiva fue la regidora María Barral, para comunicar a la Xunta su preocupación por las modificaciones en los horarios tal y como le rogaban los propios vecinos. La conselleira Ethel Vázquez le respondió también en un escrito personal, que posteriormente llegó a los medios de comunicación. En él, la responsable autonómica acusaba a la alcaldesa de no colaborar con sugerencias al plan de transportes. Finalmente, Barral volvía a responder ayer vía comunicado: “¿Cómo puede vender la Consellería que mejoró los servicios cuando las quejas de los usuarios son diarias?”.

El 17 de febrero llegaba la primera carta de la regidora de Betanzos a la Xunta. Cuatro días después, la conselleira de Infraestruturas respondía lo siguiente: “En 2019 el DOG anunció el inicio del proceso de información pública para la explotación de la concesión del transporte en estas comarcas... y no se recibió aportación o sugerencia desde el ayuntamiento que usted preside”. Al año siguiente, la Xunta trasladó más información a Betanzos “y tampoco recibimos sugerencias, habría sido de gran ayuda la aportación de la entidad local”.

La Xunta indica que hay entre 36 y 38 expediciones diarias de buses en cada sentido al día, entre A Coruña y Betanzos. Y sobre el incumplimiento de horarios, culpa de los retrasos a “retenciones de tráfico por obras del Ministerio de Transportes en la antigua N-VI, ya hemos pedido un corredor prioritario para el transporte público a la Subdelegación del Gobierno”.

En el comunicado de ayer, la alcaldesa de Betanzos mostraba su enfado por estas argumentaciones: “Los problemas se multiplican, no hay conexiones en los horarios necesarios, la gente no llega a trabajar o a sus centros de enseñanza porque el bus va con retraso, hay personas que están sentadas esperando y el autobús ya pasó porque no lo hizo a su hora”. Señala la socialista María Barral que “la conselleira nos vende un buen servicio y se vanagloria de ello, es una tomadura de pelo”. En su primera misiva al Gobierno autonómico, en manos del PP, Barral urgía a determinadas mejoras y “la contestación de la conselleira es enumerar el número de frecuencias y decir ahora que hay muchos servicios, pero el recorte hecho por la Xunta deja a Betanzos en peor situación en pleno 2022 que hace años cuando tenía autobús cada media hora”.

La carta de Infraestruturas e Mobilidade también reclamaba que el Gobierno central “resuelva el principal problema que es el ferrocarril entre A Coruña y Ferrol”. Para la alcaldesa “la reacción de la Consellería a nuestras demandas es nula, culpa al concello de no presentar propuestas al plan de transportes cuando es una competencia directa de la Xunta”. Reclama a la conselleira Ethel Vázquez que “se baje a la realidad”.