La Xunta mantendrá cerrado hasta junio el banco de As Pías por escasez de almeja

El banco marisquero de As Pías, el más grande de la ría de Ferrol, no podrá abrir al menos hasta el próximo mes de junio debido a la escasez de almeja de talla comercial. El sector confiaba en que el banco retomase su actividad durante la primera quincena de abril, pero los técnicos de la Xunta comprobaron que la reducción del número de ejemplares de talla comercial no era suficiente para iniciar la campaña de extracción este mes, por lo que se acordó posponerla hasta junio con el objetivo de “preservar, en la medida de lo posible, la presencia de reproductores en primavera”, según explicaron desde la Consellería do Mar.

Las condiciones meteorológicas y marítimas, detallan desde el departamento que dirige Rosa Quintana, parecen estar detrás de ese descenso en los ejemplares, lo que favoreció una mayor presencia de depredadores (estrellas de mar). Los técnicos intensificarán los trabajo de retirada. Abandonos Los mariscadores a flote de las cofradías de Ferrol y Barallobre (Fene) esperaban que el banco de As Pías volviese a abrir tras meses cerrado para que los socios “pudiesen remontar un poco la mala situación” que llevan “desde hace tanto tiempo”. “Si últimamente era el parásito perquinsus el que se lleva las culpas, en esta ocasión fue un depredador marino, la estrella de mar, acusada de la desaparición de tres toneladas de almeja,”, lamentan desde las dos cofradías afectadas. De trabajar durante diez meses al año en torno a 200-300 personas, el año pasado apenas se trabajó un mes, media docena de personas, según denuncia el patrón del pósito fenés, Jorge López. Los afectados reconocen los esfuerzos de la Administración durante estos últimos años para tratar de reconducir la situación. “Hubo inversiones, pero por ahora no dieron fruto. La Xunta tiene que tomar medidas en firme, si no el sector está abocado a una asfixia total”, reclama López. Ante la situación “desesperante” en la que se encuentran, los mariscadores a flote insta a la Xunta a mantener una reunión urgente para estudiar soluciones y poder terminar con la “progresiva sangría de abandonos del sector”. Al problema del cierre de actividad en As Pías, el sector advierte de que el bando de Cabana-Malata también está abocado al cierre por las obras del viaducto para el acceso del tren al puerto exterior. “No hay zona de dónde extraer el producto. Los trabajadores ya están cansados de esta situación agónica”, cuestionan desde las cofradías de la comarca de Ferrol. El plan de actuación de Mar en los bancos afectados de la ría de Ferrol arrancó con una inversión próxima a los 800.000 euros que permitieron, destacan desde el departamento que dirige Quintana, que la ría muestre ciertos signos de recuperación, como la mejora de la tasa de reproducción de la almeja babosa. Estas actuaciones se concretaron en un plan diseñado a partir de criterios técnicos sobre las necesidades de los bancos marisqueros en términos de producción y que fue trasladado, en distintas reuniones, a los técnicos y patrones mayores de las cofradías. Entre las actuaciones que se llevaron a cabo con este plan, destacan el establecimiento de un punto de control en la zonas de As Pías —que está operativo desde abril de 2019— o la remoción de sustrato en una superficie de más de 85.000 metros cuadrados para aumentar la biodiversidad del banco.