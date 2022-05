Expertos de la Xunta y de entidades locales se reunieron para analizar un plan de gestión del parque natural de As Fragas do Eume.

La directora xeral de Patrimonio Natural, Belén do Campo, destacó que el documento definitivo del plan podría establecer una “nueva zonificación de las casi 10.000 hectáreas que ocupan As Fragas do Eume” en las que se especifique “en cada una de las áreas los usos permitidos y restringidos desde el punto de vista recreativo, agroganadero o forestal”.

La Xunta inició en octubre de 2021 una ronda de contactos para redactar el plan que debería concluir su aprobación este año.