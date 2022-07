El conductor de un vehículo que circulaba por la carretera entre Donón y O Hío, en el Concello de Cangas, falleció ayer por la mañana tras un accidente de tráfico. El fallecido es A.R.R., natural de Vigo y de 28 años. Junto a él viajaba otro joven de la ciudad olívica, D.F.N. y de 24 años, que fue rescatado con vida.

El coche circulaba en dirección Cangas y por razones que todavía se desconocen cayó por un terraplén a la altura del lugar de Cruz de Castro. A consecuencia del impacto, el conductor falleció, mientras que su acompañante se encontraba grave, pero consciente. Ambos jóvenes quedaron atrapados en el interior del vehículo y fue necesario excarcelarlos. La voz de la alarma la dieron, sobre las 8.30 horas, un grupo de ciclistas que pasaban por la zona y vieron el coche accidentado. De momento no se sabe la hora exacta del suceso porque el vehículo no era fácilmente visible desde la carretera y acabó chocando contra el muro de una vivienda en la que en el momento de los hechos no había nadie.