El fuego sigue vivo en Galicia tras arrasar más de 30.000 hectáreas; en concreto 30.465, una cantidad que multiplica por diez lo que ardía hace diez días. Dos de los grandes incendios forestales que azotan la comunidad aún permanecen activos: el de Vilariño de Conso (Pradoalbar), que afecta al parque natural de O Invernadeiro quemando 6.500 hectáreas; y el de Folgoso do Courel (Vilamor) y A Pobra do Brollón (Saa), dos focos que se unieron en un único fuego que ya arrasa 10.000 hectáreas. También en Folgoso do Courel sigue activo un incendio que afecta a 1.100 hectáreas, declarado en la parroquia de Seceda, aunque la situación de riesgo para núcleos poblados ya está desactivada.

Los epicentros de la ola de fuego perdieron en una década entre el 5% y el 24% de habitantes La buena evolución de uno de los grandes fuegos, el de Carballeda de Valdeorras declarado en la parroquia de Riodolas, ya se dio por estabilizado este domingo a las 20.33 horas, según ha informado Medio Rural. Este incendio afecta al parque natural de Serra da Enciña da Lastra y acumula 10.500 hectáreas calcinadas. Por su parte, permanecen controlados los incendios de Quiroga (en Nocedo, con 15 hectáreas afectadas; y Outeiro, con 250 hectáreas quemadas); y en Oímbra (Rabal, con 2.100 hectáreas calcinadas). Extinguidos en las últimas horas En las últimas horas han quedado extinguidos varios incendios forestales de menor envergadura. Concretamente, en la provincia de Lugo quedó extinguido a las 23.37 horas el fuego forestal que afectó a Palas de Rei y que se declaró en Ramil, tras calcinar 375 hectáreas. En Cereixedo, en el municipio de Cervantes, quedó extinguido el fuego a las 22.30 horas tras calcinar 65 hectáreas; mientras que en Antas de Ulla se dio por extinguido el incendio registrado en Santa Mariña do Castro de Amarante a las 20.47 horas, tras quemar 54,1 hectáreas. En la provincia de Ourense, el incendio de Oímbra originado en la parroquia de San Cibrao quedó exintiguido a las 21,37 horas a las 21,37 horas tras calcinar 370 hetáreas. En todos los incendios forestales permanecen desplegados medios áreos y terrestres --técnicos, agentes, brigatistas--, así como la Unidad de Emergencias Militar (UME) en aquellos de mayor magnitud.