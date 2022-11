El Gobierno reprocha por segunda vez a la asociación europea de empresarios Ferrmed, que actúa a modo de lobby empresarial del Levante, que pidiese a la Unión Europea relegar el Corredor Atlántico de mercancías por tren y priorizar el trazado mediterráneo. Esas reclamaciones “no aportan nada porque esto no va de territorios”, espetó en Avilés el secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Transportes,, Xavier Flores.

El lobby levantino trató de frenar las inversiones en el Corredor Atlántico alegando el poco tráfico de mercancías. Galicia apenas registra este tipo de transporte precisamente por la condición obsoleta de su infraestructura. La consideración de Corredor de su enlace con Castilla y León como punto de salida a Europa, recibiendo fondos prioritarios de la UE, evitará la pérdida de competitividad.

El miércoles, la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, ya tachó de “torpeza” la reclamación de Ferrmed. “Los debates de lo que opine un empresario u otro, no entramos en ellos, pero es que creo que no aportan nada, esto no va de territorios que compiten unos contra otros, va de desarrollar todo el país en su conjunto en el movimiento de mercancías”, declaró ayer Flores. Añadió que los presupuestos del Estado destinan cantidades prácticamente idénticas, de unos 1.600 millones, para ambos corredores, y consideró que existe mercado para que todo el mundo pueda crecer.