Más 10.000 conductores coruñeses, de nuevo a la autoescuela tras retirarles Tráfico el carné

No hay día en que Tráfico no saque de la carretera a un conductor de riesgo. Circular a velocidades estratosféricas, circular bajo los efectos del alcohol, no llevar puesto el cinturón de seguridad o hacer una llamada o contestar a un WhatsApp al volante... Son las infracciones más habituales que acaban dejando el saldo de puntos a cero y, en consecuencia, acarrean la retirada del carné y la obligación de volver de nuevo a la autoescuela y, finalmente, pasar un examen.

El año pasado fueron casi 2.000 los gallegos que se saltaron en tantas ocasiones las normas viarias que tuvieron que dejar el coche aparcado durante un tiempo por haber agotado todos los créditos del permiso de conducir. A la cabeza de la multirreincidencia en la red viaria gallega están —por este orden— las provincias de Pontevedra y A Coruña, la primera con casi el 40% de las retiradas de carné notificadas en 2022 y la segunda con más del 30%, según datos de la Jefatura Provincial de A Coruña desde donde se coordinan todos los centros territoriales de Galicia. Con el objetivo de frenar las infracciones al volante y los delitos viarios, la DGT puso en marcha en verano de 2006 el carné por puntos, un sistema que acarrea la retirada de créditos del carné cuando no se respetan las normas en carretera. Desde que entró en vigor este catálogo de sanciones, más de 10.000 conductores coruñeses se quedaron sin carné tras la pérdida de todos los créditos, de ellos 620 el año pasado, un 20% más que el ejercicio anterior. El balance de 2022 en las carreteras de la provincia de A Coruña se traduce en una media de casi dos conductores de riesgo que pierden el carné cada día. No hace falta hacer grandes viajes o estar al volante todos los días para dejar el saldo de puntos a cero. A Algunos infractores les bastan apenas 15 minutos para perder todos los créditos del permiso. Según la gravedad de la conducta, cometer entre dos o seis infracciones pueden derivar en la pérdida del permiso. A modo de ejemplo, dos sanciones por alcohol o drogas —las mismas que utilizar el móvil mientras se conduce— o tres por viajar sin cinturón de seguridad son suficientes para tener que volver a la autoescuela para poder ponerse de nuevo al volante. Los conductores noveles parten con 8 puntos del carné de conductor y el resto con 12, aunque pueden llegar a 15 si en un periodo de tres años no comenten infracciones que acarreen la retirada de créditos del carné. Las sanciones más leves detraen dos puntos el carné, pero las hay que suponen la pérdida de seis créditos, como es el uso del teléfono móvil o circular a velocidades muy elevadas. ¿Las consecuencias de quedarse sin puntos en el permiso de conducir? Seis meses sin poder ponerse al volante —tres en el caso de los conductores profesionales— asistir a un curso de reeducación vial y pasar un examen. En los últimos años la tendencia ha sido al alza, hasta llegar a la cifra récord del año pasado, tanto en el conjunto de Galicia como en el caso de la provincia de A Coruña.