La lista de espera para cursar un ciclo de FP ronda las 8.700 solicitudes a días del curso

Arranca la cuenta atrás para incorporarse a las aulas y un gran número de alumnos sigue pendiente de qué hará este curso, qué estudiará y dónde. Ocurre en FP, donde finaliza hoy el plazo de matrícula correspondiente a los convocados en la tercera adjudicación de plazas. Estos días se difundían también las listas de espera en esta fase y ayer, a menos de una semana para que se inicie el curso, estaban conformadas, solo teniendo en cuenta los ciclos en régimen ordinario y en modalidad presencial, por alrededor de 8.700 solicitudes.

Son los ciclos superiores los que más lista de espera registran: acaparan en torno a siete de cada diez solicitudes para cursar alguna titulación. En especial son los ciclos vinculados a la familia de sanidad y los relacionados con actividades físicas y deportivas, además de servicios socioculturales y a la comunidad los que acumulan un mayor número de candidaturas pendientes de que surjan vacantes.

Entre las titulaciones sanitarias con más cola se encuentran Imagen para el diagnóstico y medicina nuclear, Higiene bucodental, Radioterapia y dosimetría o Anatomía patológica y citodiagnóstico. En el caso de las vinculadas a los servicios socioculturales, destaca Integración social y, sobre todo, Educación Infantil, mientras que en el mundo deportivo los listados más numerosos aparecen asociados a Enseñanza y animación sociodeportiva o Acondicionamiento físico. Imagen y sonido es otra familia muy solicitada.

Entre las solicitudes en espera para un ciclo superior, que superan las seis mil, se encuentran perfiles muy diversos, desde quienes ya cuentan en su haber con un título similar, de técnico superior, una situación que se repite en más de un millar de solicitudes, hasta quienes proceden de Bachillerato —titulación mayoritaria tras la mayoría de solicitudes, con 2.400—, pasando por un ciclo de grado medio —unos dos mil aspirantes— e incluso la universidad —más de 200 candidatos—.

Para los ciclos ordinarios de carácter presencial de grado medio, las listas de espera en la tercera fase estaban integradas ayer, a media mañana —la situación puede oscilar porque el listado es dinámico y cambia conforme se producen nuevas matrículas—, por más de 2.600 peticiones, en su mayor parte de graduados de ESO —con más de 1.300—, pero también hay bachilleres —unas 250—, técnicos superiores —unos 300— o personas que ya habían hecho antes un grado medio. La mayoría de candidatos optan a la plaza con notas de entre cinco y seis, mientras que en los grados superiores el grueso se mueve entre un 6 y un 7.

Casi ocho de cada diez vacantes de FP se cubren en la primera fase de adjudicación, que se realiza durante el mes de julio. Las vacantes que quedan se oferta en los dos procesos posteriores. En el caso de la modalidad ordinaria presencial, según la Xunta se adjudicaron el 83 por ciento de las plazas disponibles, mientras que en la opción a distancia el porcentaje se elevaría a un 87 por ciento. En la alternativa para adultos se cubrieron en junio también el 75% de los puestos. Al presentar la oferta de FP, Educación destacó que este curso las aulas gallegas contarían con “la más amplia de la historia”, con 42.174 plazas de nuevo ingreso, un 12% más. Ayer la Xunta sacaba la convocatoria para que los centros —un máximo de 42— se animen a formar parte de la Rede galega de dinamización da relación con empresas na FP, que busca promover un mayor acercamiento entre la Formación Profesional y las empresas para atender las necesidades de personal cualificado en distintos sectores.

El sindicato docente ANPE no descarta ir a la huelga si no se rebajan ratios y burocracia

La disminución de los alumnos por aula y del horario lectivo para el profesorado son las dos medidas que ANPE Galicia exige negociar de forma inmediata con la Consellería de Educación. El sindicato se da de margen el primer trimestre del curso para que la Xunta abra un diálogo y cumpla lo acordado. “Haremos todo lo posible para que estas negociaciones arranquen”, explicó ayer Julio Díaz, su presidente, quien sostiene que “no pueden esperar más” y que, de no atender esas negociaciones, harán “todo lo posible” y no descartan la huelga. “Haremos todo lo que tengamos que hacer para que arranquen”, dice. ANPE explica que las ratios en Galicia son de 25 alumnos por aula tanto en Infantil como en Primaria, de 30 en secundaria y de 35 en bachillerato mientras comunidades como Cataluña, Madrid, Cantabria o Baleares ya contemplan un máximo de 20 niños y niñas por clase de infantil y otras, como Aragón, llevan la reducción de plazas al resto de niveles obligatorios. En cuanto a horario lectivo, indica que en Galicia estaría en 25 horas a la semana en Primaria y 20 en Secundaria, frente a la media estatal de 23,3 y 18,5, respectivamente. El sindicato facilitó datos de docentes: habrá 30.800, cifra superior a la del curso pasado, cuando fueron 30.674. No obstante, avisan que el aumento es engañoso, ya que este año hay 4.500 matriculados más en FP. Además, suben los interinos del 7,96% al 8,24% al suponer 2.549, casi cien más.