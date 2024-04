Besteiro incita a “reactivar” el PSdeG y pone el foco en captar la atención de los jóvenes

El secretario xeral del PSdeG-PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, ya tiene el equipo con el que dirigir el partido en esta segunda etapa suya —once años después— al frente a los socialistas gallegos. El congreso extraordinario, celebrado ayer en Santiago, avaló su propuesta de ejecutiva con el 83,7% de los 450 delegados que votaron. “Lo duro empieza ahora”, dijo Besteiro, en referencia a lo que pueda pasar hoy con la decisión que anuncia Pedro Sánchez y a que la formación en Galicia tiene la ardua tarea de recuperarse tras obtener el pasado febrero sus peores resultados en unas elecciones autonómicas. Por ello, llamó a la militancia a “reactivar” el partido. A su lado le escuchaba el ministro de Transportes, Óscar Puente, el único representante nacional del PSOE, estos días más preocupado del destino de Pedro Sánchez que de la renovación en las organizaciones territoriales.

“Soy plenamente consciente de que no estamos en la situación que desearíamos estar”, admitió el secretario xeral. Les falta mucha base electoral para convertirse, hoy por hoy, en alternativa real al PP pese a su fortaleza municipal. Y una de las patas que cojea, y en la que Besteiro puso el foco, es la falta de sintonía con los sectores más jóvenes de la población.

Por eso, arengó a los suyos a abrir las puertas del partido para ampliar y fortalecer su base generacional. “Debemos admitir haber cometido como partido algunos errores en los últimos tiempos al no prestar suficiente atención a determinadas generaciones”, indicó, para reconocer que tienen “dificultades” para transmitir su mensaje a los más jóvenes, que “no se ven del todo representados”. “Es imprescindible también ser realistas y no se puede aspirar a gobernar a Galicia dejando de lado una parte importante”, añadió, tanto en referencia al sector más joven de la población.

Besteiro, que asumió el liderazgo del partido en un proceso exprés tras ser el candidato a a Xunta, quiso dejar claro que no volvió a la política solo para hacer una campaña electoral, sino para poner en marcha un “proyecto ganador” que lleve al PSOE a recuperar el Gobierno gallego. “Para eso estoy aquí, pero eso no se hace en un día ni será fácil”, espetó.

Ana Pena y Luis Ángel Lago. / Xoán Álvarez

Esa “reactivación” del partido se hará, por una parte, mediante una conferencia política en otoño para afrontar el “reto ideológico de los próximos treinta años” y, por otra, con una novedosa figura: la creación de una bicefalia en el área de Organización, con un titular —Luis Ángel Lucho Lago— y una secretaria adjunta —Ana Pena, edil de As Pontes—.

En su intervención, Besteiro indicó que Galicia necesita “múltiples visiones” para avanzar hacia el futuro y que el PSdeG tiene la “responsabilidad de comprender” al país para hacer frente a las “visiones limitadas y conformistas de la derecha”. “Podemos hacerlo más y mejor. El primer paso para aprovechar toda la potencia propia es no resignarse”, arengó, de la misma forma que pidió no caer en el pesimismo pese a que la situación para los socialistas no sea la idónea.

“Así que quiero trasladar una primera convicción: El PSdeG seguirá siendo un protagonista imprescindible en la política gallega, pero aspiramos a más: a ganar y a gobernar”, exhortó.

Tuvo muchas palabras de apoyo a Pedro Sánchez, de la misma forma que también las expuso Óscar Puente, quien destacó que la “feroz campaña” del PP nacional contra la democracia ya la habían ensayado antes en Galicia para derrotar al bipartito de Touriño, al igual que acudir con denuncias anónimas a los juzgados para sacarse de en medio a rivales políticos, como pasó con el propio Besteiro.

En todo caso, el ministro mostró su confianza en la recuperación del PSdeG, porque a pesar del resultado electoral de febrero “tiene muy buenas bases”. Esos mimbres, precisó, son un líder “decente, serio, preparado y fiable”; un equipo para dirigir el partido; y proyecto que además tiene tiempo por delante para que fraguar.

El congreso de ayer fue extraordinario y solo sirvió para elegir a la nueva ejecutiva. Asistieron 524 delegados y votaron 450: 377 sí; 71 en blanco y 2 nulos. No se discutió ningún documento político.

Nereida Canosa, Inés Rey, Noemí Díaz y Julio Abalde, ayer. / LOC

El partido recupera a Lucho a los 66 años

La nueva ejecutiva del PSdeG es un 31% más reducida, al pasar de 58 a 40 miembros, y presenta como principal novedad un área de Organización repartida entre dos personas. El secretario será Luis Ángel Lucho Lago Lage, un lucense histórico del PSOE que vuelve a la primera línea política a los 66 años con la tarea de reforzar la estructura del partido.

Es el número dos del partido, cargo que hasta ahora ostentaba el concejal de A Coruña José Manuel Lage Tuñas, y el responsable de engrasar la maquinaria. Entró en la ejecutiva del partido con Touriño y entre sus variados cargos también fue senador. A su lado, como secretaria adjunta de Organización, tendrá a Ana Pena Purriños, de 45 años, edil de As Pontes, el mismo concello que preside el anterior líder del PSdeG, Valentín González Formoso.

Como presidenta del partido repite Carmela Silva y entran en la ejecutiva el diputado por A Coruña y exrector de la Universidad, Julio Abalde, como secretario de Ciencia, Innovación e Universidade, y las concejalas coruñesas Noemí Díaz (Secretaría de Medio Ambiente, Sostibilidade e Emerxencia Climática) y Nereida Canosa (Deporte e Políticas Saudables).

En una ejecutiva más reducida, Besteiro suprimió, entre otras áreas, la Vicesecretaría Xeral, un puesto que hasta ahora ocupaba la exalcaldesa de Lugo, Lara Méndez, que en adelante tendrá la responsabilidad de coordinación con el Parlamento gallego en la nueva dirección. Besteiro también dio cabida a Xoaquín Fernández Leiceaga, excandidato a la Xunta, y a Nicolás González Casares, actual eurodiputado. Con respecto a la anterior ejecutiva, se produce una renovación del 55%. Pero dentro de un año se tendrá que renovar, de nuevo, pero ya en el congreso ordinario.