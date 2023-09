El responsable del sindicato CIG en As Pontes, (A Coruña), Alberte Amado, asegura que “a día de hoy no hay un cronograma cerrado sobre cuáles serán los plazos” para desmantelar la central térmica que la empresa Endesa tiene esta localidad coruñesa. Así lo ha trasladado el sindicalista después de mantener ayer en Madrid un encuentro con representantes de la compañía energética y del Ministerio para la Transición Energética. Según Amado, “faltan plazos administrativos” por parte de la Xunta y del Ayuntamiento de As Pontes y queda por clarificar si la chimenea principal del complejo es declarada Bien de Interés Cultural (BIC), algo que, como ha resaltado, “limitaría la disponibilidad de suelo industrial”.

En lo tocante al ámbito laboral, Amado trasladó que Endesa “dice que tratará de acercar al personal desplazado de la empresa principal a Galicia”, mientras que para las empresas auxiliares, “sigue manteniendo el compromiso” de que participen en el proceso de desmantelamiento, así como en actividades de “formación” y “proyecto futuros”. “Por parte de Endesa se manifiesta que a día de hoy el proyecto de hidrógeno está fuera de juego, ya que los parques eólicos que tenían ligados para la producción no recibieron la concesión para poder instalarse”, ha afirmado el responsable de la CIG sobre los proyectos ideados para instalarse en As Pontes. Sobre las líneas de evacuación, lamentó que el ministerio ofrezca “una respuesta poco convincente, excusándose en términos técnicos” para algo que desde hace tiempo “algo básico” y que supondrá la pérdida de los 1.400 megavatios de la planta “a día de hoy”.