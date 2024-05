Los concellos activan la retirada de puntos tras quedar miles de multas sin notificar a la DGT

De rositas en Oleiros o con la amenaza de quedarse sin carné en Arteixo. Tan solo unos kilómetros de distancia marcan el futuro de un conductor: en un territorio puede cometer un sinfín de infracciones graves —aquellas que restan créditos— pero mantiene intacto el saldo de su permiso, mientras que en el municipio limítrofe con dos o tres multas por esas mismas conductas es apartado seis meses de la carretera, tiene que acudir a un curso de reeducación vial y volver a examinarse para ponerse de nuevo al volante.

Esto ha ocurrido en los últimos años en 40 ayuntamientos gallegos donde las sanciones que acarrean pérdida de puntos no llegaron a la DGT y en el resto de municipios con competencias en materia de tráfico —aquellos con Policía Local— tan solo se tramitaban una ínfima parte. En algunos casos ni la décima parte de las infracciones detectadas en el municipio que conllevaban la detracción de puntos. Ante este incumplimiento del carné por puntos, del que informó este periódico el pasado mes de enero, la DGT ordenó a los jefes provinciales de Tráfico que hicieran un seguimiento en todos los municipios con Policía Local, bajo la premisa de que si se saltaban la obligación de comunicar la retirada de créditos de las sanciones graves en su territorio se les abriría causa por prevaricación omisiva.

Cuatro meses después de la publicación del listado de concellos que no aparecían en la lista de Tráfico con las notificaciones de sanciones con pérdida de puntos, la jefa de Tráfico en A Coruña, Victoria Gómez Dobarro, y coordinadora de todos los centros territoriales en Galicia da por solucionado el problema, que ya se remonta a 2022, año del que data el último balance disponible de la DGT. El principal problema, según apunta Dobarro, para que los ayuntamientos no notificasen estas infracciones fue “de carácter informático y volcado de actualizaciones”. “Se hizo llegar la información actualizada de cómo conectarse al programa de gestión de permiso por puntos y de cómo volcar todas las actualizaciones necesarias para que no haya disfunciones en los volcados de puntos”, detalla la responsable de Tráfico en Galicia en declaraciones a este periódico.

Para tratar de determinar el origen del problema, ya que en caso de que los ayuntamientos actuasen con dejadez de sus funciones se enfrentarían a un delito de prevaricación omisiva —una pena que va desde la multa y la suspensión de empleo y sueldo hasta la inhabilitación—, la jefa de Tráfico en A Coruña y responsables de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) se reunieron para analizar cada caso y hacer un seguimiento. Una vez los ayuntamientos se reconectaron con el sistema de la DGT para cumplir con su obligación de notificar las infracciones que restan puntos del carné, Dobarro confirma que se hará “un seguimiento continuo”. “No debe ser considerado como una revisión de la tramitación que se hace desde el concello, que en ningún caso nos corresponde hacer, sino una garantía de que ese reproche social que supone la comisión de infracciones graves y muy graves, se cumpla con la detracción de puntos”, matiza la responsable de Tráfico en Galicia. Reconoce además que la noticia publicada por este diario sobre la aplicación del carné por puntos en los ayuntamientos gallegos “generó alarma” y fue la que “propició que se revisaran los procedimientos de inmediato”.

Desde la Fegamp, destacan que la mayor parte de la falta de notificaciones en Galicia se debían a cuestiones técnicas, por lo que Tráfico y el órgano de poder local se pusieron a disposición de los ayuntamientos afectados para resolver esos problemas técnicos. “Por parte de la Fegamp se trasladó inmediatamente a esos concellos toda la información recibida de la DGT y los contactos directos en cada provincia para que desde cada concello pudieran gestionarlo rápidamente”, destacan desde la entidad municipalista, que califica de “muy positiva” la gestión coordinada de esta situación entre la DGT, los concellos afectados y la propia Fegamp para activar de nuevo el sistema por puntos en los ayuntamientos con Policía Local.

Tráfico advierte que el permiso por puntos, en vigor desde verano de 2006, supuso un cambio “muy importante” en materia de seguridad vial en España. “Contribuyó muy notablemente a reducir la siniestralidad porque las consecuencias de la pérdida de puntos para aquellos conductores que cometen infracciones graves y muy graves, más allá de la sanción económica, lleva aparejada la pérdida de vigencia del permiso, la imposibilidad de conducir y esto cambió muchos comportamientos ante ese temor. Supuso un cambio en la sensibilidad del conductor”, concluye la responsable de la DGT en Galicia.

Conductores de al menos 40 ayuntamientos gallegos se salvaron de la la retirada del carné

Nada más llegó a los despachos de Tráfico la lista divulgada por LA OPINIÓN de los ayuntamientos gallegos con cero sanciones con retirada de puntos notificadas a la DGT, la responsable en Galicia lanzó un aviso: No solo es multar, los alcaldes también tienen la obligación de comunicar las sanciones graves que acarrean pérdida de créditos. “No es potestativo”, sentenciaba Dobarro. En la lista figuraban 40 concellos en los que Tráfico no había retirado ni un solo punto por infracciones graves ya que en su base de datos no tenía notificación alguna de los ayuntamientos. Se trata de 13 municipios de la provincia de A Coruña (Oleiros, Cerceda, Miño, Bergondo, Malpica, Neda, Vimianzo, Arzúa, Cariño, Cabana de Bergantiños, Abegondo, Tordoia y Corcubión), 11 de la de Lugo (Viveiro, Burela Chantada, Mondoñedo, Cervo, Quiroga, A Fonsagrada, Guitiriz, Palas, Friol y Rábade) siete de la de Ourense (Carballiño, Verín, Ribadavia, Maceda, A Rúa, Viana do Bolo y Pobra de Trives) y nueve de la de Pontevedra (Sanxenxo, Bueu, Meaño, Arbo, Cuntis, O Rosal, Vilaboa, As Neves y Vila de Cruces). Pero además, los que sí llegaron a comunicar la retirada de puntos, en Tráfico solo recibieron la notificación de una pequeña parte. A modo de ejemplo; de la ciudad de A Coruña llegaron en todo un año solo 469 frente a las más de 8.600 de Vigo.