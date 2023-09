El Gobierno cifra en 763 millones la inversión ya desbloqueada en el Corredor Atlántico

El mundo avanza hacia una nueva economía verde, circular, con emisiones lo más bajas posibles y, a ser posible, con menor dependencia del exterior. Para ello, las conexiones ferroviarias resultan determinantes para el transporte de mercancías y Galicia, córner atlántico que conecta Europa con el mercado americano, necesita un acceso lo más rápido y eficiente posible con el corazón de la UE. El Corredor Atlántico constituye esa oportunidad, a pesar de que no avanza al ritmo de su primo hermano mediterráneo. Aun así, y ante el choque de la Administración central y la Xunta, el Gobierno en funciones defendió ayer su apuesta por esta infraestructura. El 50% de la inversión de 1.400 millones prevista por el Ejecutivo central ya está licitada o en obras. Se trata de 763 millones, una muestra, según este, de su compromiso para que Galicia y todo el Noroeste resulten más “competitivos”.

Las cifras fueron puestas encima de la mesa ayer por el secretario general de Infraestructuras, Francisco Javier Flores, que presidió la delegación del Ejecutivo en funciones que se reunió con la patronal gallega, si bien al cónclave no acudieron, por ejemplo, representantes de los empresarios pontevedreses, en disconformidad con la exclusión de la Xunta del encuentro y de que se tratase de la quinta cita, tras cuatro intentos que la Administración central acabó cancelando.

El Corredor Atlántico es una de las redes de transporte europeas centradas en elevar el porcentaje de mercancías distribuidas a través del ferrocarril, que en Galicia apenas alcanzan el 4%. El plan de la Unión Europea pasa por unir con un tren de mercancías —además del de viajeros— toda la cornisa, conectando los puertos con los principales nudos de distribución, dentro de la estrategia comunitaria de abandono de los combustibles fósiles. Para ello, la red ferroviaria tiene que cumplir con unos requisitos mínimos de calidad y de interoperabilidad para que el transporte sea ágil y competitivo, y no se atasque tampoco a causa de la implantación de distintos sistemas de seguridad y de circulación. Esto obliga a renovar vías, completar la electrificación, reducir pendientes, alargar los andenes, ampliar el gálibo de los túneles, mejorar el radio de las curvas y conectar los puertos.

La inversión necesaria para ello alcanza los 1.400 millones en Galicia, según el Gobierno, si bien la Xunta hace suya la estimación del Clúster da Loxística, que eleva la cifra a 2.200 de un total de 8.000 en toda la vía, incluyendo Castilla y León y Asturias.

Flores acudió ayer a la cita con los empresarios gallegos acompañado del comisionado para el Corredor, José Antonio Sebastián, y del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco. El primero aún no se ha reunido con la Xunta y no ha revelado el plan director que fijará un cronograma de inversiones de un Corredor Atlántico que solo fue incorporado a la red transeuropea en 2019 con la suma de Galicia, Asturias, Navarra, Aragón y Andalucía. Ese plan debería ser hecho público el mes que viene. “Nos preguntamos si el compromiso de contar con el plan director en octubre está avanzado. Estamos a 12 de septiembre y no conocemos nada de ese plan, que tenía que estar en 2019”, se quejó la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez.

“Hablamos de un volumen de inversiones de más 1.400 millones, de los cuales la mitad ya están licitados o ejecutándose. Son 763 millones ya en marcha, no son solo papel, son obras”, defendió Flores, que cifró en 273 millones (un 20%) el aporte de fondos procedentes de la UE.

El año 2030 es la primera fecha clave, el ejercicio en que deberían estar listas las obras fundamentales del Corredor, que a nivel global supondrá una inversión de 49.406 millones, de los que han sido ejecutados 33.325, según el Gobierno en funciones. El Ejecutivo destacó ayer las principales actuaciones previstas, con un gasto adjudicado de 140 millones para la renovación y electrificación de la vía entre Ourense y Monforte, otros 924 para la conexión entre Vigo, Ponferrada, Astorga y León: 620 millones entre Guillarei y Ourense, 129 entre Ourense y Monforte y 175 entre Monforte y Covas. En el caso del tramo entre A Coruña y Vigo, el gasto será de 100 millones para mejorar las instalaciones, con 46,8 para adaptar a ancho ibérico y doble vía parte del trazado, así como electrificación. La conexión del puerto de Ferrol y su “uso como red de proximidad” recibirá 296 millones.

La Xunta, a través de la conselleira de Infraestruturas, dejó patente su malestar por haber sido excluida del encuentro. “Aparte de una provocación, parece una broma de mal gusto a Galicia”, atizó. Flores alegó que su superior, el secretario de Estado de Infraestructuras en funciones, David Lucas, había emplazado a un encuentro a Vázquez “cuando las agendas lo permitan”.

Por su parte, la patronal gallega trasladó a Flores la necesidad de impulsar las obras de un Corredor “imprescindible para cohesionar territorialmente Galicia con el resto de España y Europa”, por lo que exigió la incorporación de Galicia al mapa de ventanilla única para su gestión y urgió un plan director que concrete fechas y plazos.