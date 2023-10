La subida de tipos hunde la firma hipotecas: el 44% de las viviendas se pagan a tocateja

El acceso a la vivienda se convierte para cada vez más familias y jóvenes que quieren independizarse en una misión imposible. Meterse a una hipoteca ya no es la salida para los potenciales compradores ya que no solo el crédito se ha vuelto caro, sino que resulta difícil lograr financiación debido a la subida de los tipos de interés que desde julio del año pasado no dan tregua. Aunque las previsiones apuntaban a que este año el precio de los pisos corregiría su trayectoria alcista, sin embargo el mercado inmobiliario este 2023 sigue sin cambiar de rumbo: la compra de una vivienda en Galicia ya exige un 7% más que hace un año, según los datos publicados este jueves por el Consejo General del Notariado, lo que supone más de 5 puntos por encima del incremento registrado en el conjunto del país (1,8%).

El alto desembolso y las dificultades para acceder a un préstamo se convierten en un cóctel que ha frustrado muchas operaciones de compraventa, aplazadas a la espera de que los tipos de interés permitan firmar una hipoteca sin que ahogue las cuentas de los nuevos propietarios. Con esta trayectoria del mercado inmobiliario, la adquisición de viviendas al contado ha ido a más en algunas comunidades, como es el caso de Galicia. Entre enero y agosto se firmaron en la comunidad gallega 15.616 operaciones de compraventa, de las que 8.732 se realizaron a través de préstamos hipotecarios, lo que supone que el 44,1% del total se pagaron a tocateja, dos puntos por encima de la media nacional (42,2%). En el balance de 2022, en el mercado gallego se adquirieron al contado el 34% de los pisos y casas que se vendieron, lo que se traduce en un repunte en 10 puntos de las viviendas que se adquirieron sin hipotecas. Por el contrario, en el conjunto del país, la tendencia fue decreciente, al pasar de un 35% el año pasado a un 42% en las operaciones de los primeros ocho meses de 2023, según el informe del Colegio General del Notariado. Desde el sector inmobiliario atribuyen el porcentaje de viviendas que se comprar sin recurrir a préstamo en la comunidad a adquisiciones “de reposición”. Es decir, en su mayoría son propietarios que venden un piso o una casa y con lo que obtuvieron de esa transacción y algo más de sus ahorros adquieren otro inmueble. En el mapa residencial de España destacan siete comunidades en las que la compra de pisos y casas sin pasar por el banco superan en 50% de las operaciones formalizadas entre enero y agosto: Comunidad Valenciana, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Murcia. A la cabeza se sitúa Comunidad Valenciana, con casi un 60%. En el otro extremo de la tabla están País Vasco (10,5% se pagan al contado) y Madrid (18,8%), los dos únicos territorios que están por debajo de la barrera del 20%. En el ranking nacional, se sitúa en el undécimo puesto en compras a tocateja. Con el alza de precios, la desorbitada inflación y los elevados tipos de interés los planes por hacerse con una vivienda en propiedad se ven frustrados. En concreto, el pasado mes de agosto, la compraventa de pisos en Galicia descendió un 13,4%, una caída ligeramente más contenida que la soportada por el mercado nacional (17,3%). Y la compra a través de hipotecas se hundió. En el caso de la comunidad gallega, el descenso de préstamos para la adquisición de una vivienda alcanzó en un año el 21,5% mientras que en el conjunto del país se hundió todavía más, un 26,8% (cinco puntos más que en el mercado residencial de Galicia). El pasado mes de agosto se compraron en Galicia 1.717 viviendas, una media de 57 cada día. Salvo en febrero (+0,5%), el resto del año ha experimentado un descenso en las operaciones de compraventa en la comunidad. Los más acusados, en febrero y abril (14,3%), mayo 14%, seguido de agosto (13,4%). Las operaciones formalizadas el octavo mes de este 2023 fueron las más bajas desde febrero (1.693). La tendencia de los últimos años era que se superasen las 2.000 ventas mensuales, una tendencia solo rota este año en enero, febrero, abril y agosto. A pesar de la importante caída que registraron el pasado mes de agosto tanto las operaciones formalizadas como las hipotecas firmadas, los precios no dan tregua y estrangulan cada vez más la reducida oferta. En Galicia el coste medio de la vivienda se sitúa en 1.407 euros el metro cuadrado, un 8,7% más que hace un año. En el mercado residencial de España el precio medio se eleva a los 1.526 euros el metro cuadrado, con un alza del 1,8% respecto a agosto de 2022 y casi un 8% más caro que en la comunidad gallega. La venta de pisos cae en todas las comunidades y los precios solo se contienen en seis Los precios de la vivienda no dan tregua. El pasado mes de agosto solo seis comunidades ofertaron tarifas más bajas que hace un año. Un simple vistazo por los portales inmobiliarios y una visita a las inmobiliarias de la comunidad basta para ver el impacto de las continuas subidas de los tipos de interés y la desorbitada inflación en el cada vez más reducido mercada residencial. De todo el mapa nacional, Asturias y Extremadura lideran la caída de precios respecto a agosto del año pasado, con un 7,3% y 6,3% menos. En la lista también están Castilla-La Mancha (-3,8%) Cataluña (-2,2%), Madrid (-0,2%)y Navarra (-0,5%), según los datos del Colegio General del Notariado. En el otro lado del mercado residencial, están las otras 11 comunidades donde se han encarecido los precios, con incrementos de entre un 2,4% registrado en Canarias y un 11% de Cantabria. En la parte alta de la tabla se sitúa Galicia, con un aumento de las tarifas del 7%. Con unos precios al alza, las ventas han ido a menos. Ni en las comunidades que experimentaron una bajada en las tarifas se ha producido un repunte de las operaciones de compraventa. Ni un solo territorio incrementó el pasado mes de agosto el volumen de viviendas adquiridas. Los mayores desplomes en Canarias (-29,2%), Navarra (-28,1%), País Vasco (25,6%) y Cataluña (-21%).