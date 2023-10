“Habrá un protocolo de emergencias que evitará pasar facturas a una víctima de tráfico”

“Ante casos de duda, lo mejor es acudir a los cuerpos policiales ya que tienen toda la información, desde la identidad de los implicados en un accidente de tráfico hasta los datos de las aseguradoras”. Es la reflexión del fiscal delegado de Seguridad Vial en Andalucía al ser preguntado por la reclamación de los gastos de limpieza de la vía enviada desde la Diputación de A Coruña a un joven fallecido en un siniestro en 2020 tras ser arrollado por un turismo a su paso por Dumbría. Luis Carlos Rodríguez es precisamente el encargado de la elaboración de un protocolo nacional de emergencias, un trabajo que arrancó hace año y medio con más de 20 instituciones que tienen alguna relación con los siniestros viales y que culminará el próximo día 24 con su firma. En la antesala de la rúbrica, Rodríguez León participará mañana en Madrid en el XVIII Foro contra la Violencia Vial, organizado por Stop Accidentes.

¿Cómo recibió la noticia sobre la notificación de los gastos de limpieza de la vía a nombre de un joven fallecido tras ser arrollado por un turismo en Dumbría en 2020? ¿Se trata de un error excepcional o se da con frecuencia?

Yo creo que es una excepción; es la primera vez que he tenido conocimiento de que se cargaron esos gastos a la víctima. Como ciudadano pienso que es una obligación de la administración pública velar por que esto no ocurra. Y si tuviera que hablar, digamos, como parte de la familia, de los perjudicados, me parece que no es lo más correcto ni lo más humano.

Ante un accidente de tráfico, ¿cómo actúan los servicios de emergencia a la hora de remitir este tipo de notificaciones?

Todo depende de que el asunto se judicialice o no. Si no llega a la Administración de Justicia, lo normal es que se pongan de acuerdo las compañías aseguradoras, porque cuando uno contrata un seguro es precisamente para que la compañía se haga cargo de toda la tramitación y se libere al ciudadano del papeleo propio.

¿Y si ese siniestro se judicializa?

En el caso de que tenga que pasar por la Administración de Justicia, es necesario esperar a ver cómo se soluciona la investigación y se determine la responsabilidad de una de las partes que hayan intervenido en el siniestro. También es cierto que la parte económica, con independencia de que esté en curso la investigación por si hubiera delitos en algunas de las conductas realizadas por los que han estado involucrados en el siniestro, durante la tramitación las compañías se pueden poner de acuerdo realizando una consignación de las cantidades a cuenta de lo que deberían cobrar las víctimas y puede que se pongan de acuerdo hasta tal punto de que la víctima renuncie a sus acciones civiles porque considere que ya está satisfecho e indemnizado con las cantidades que le entregan y simplemente continúa la causa en el aspecto puramente penal, pero no en el civil que es donde intervienen las aseguradoras.

Entonces, en este caso pudo haberse cometido una cadena de errores. Ya no solo por remitir los gastos a la víctima, que murió en el acto, sino por el hecho de que ya había sentencia cuando se notificó la factura de la limpieza y, por tanto, se había identificado al responsable.

No sé si son errores o qué es lo que ha sido porque desconozco el contenido íntegro de la causa y, por lo tanto, sería muy aventurado por mi parte decir que el error está aquí o allí. Lo que sí le digo es que si hay una resolución judicial en la que dice que el responsable ha sido fulanito de tal… Usted sabe que cuando se llama al Servicio de Bomberos para que realice una intervención en una casa, ya sea por un incendio o por cualquier otro problema, esos gastos, normalmente después ese Ayuntamiento, el Consorcio, quien sea titular de ese cuerpo de bomberos, lo repercute en el ciudadano que, por negligencia o de cualquier otra forma, ha causado el daño.

Al causante, no a la víctima…

Claro. Pero, hombre, hay que tener un cierto cuidado de no notificar o de no requerir al fallecido. Ahí es donde se haya podido producir (un error ), quizás, no lo sé porque desconozco el contenido de la documentación, un error y se le haya reclamado al fallecido. A la vista de lo ocurrido, no hay protocolo de coordinación tras un accidente de tráfico...Los servicios de emergencia, si necesitan datos sobre un siniestro concreto para identificar el titular o lo que quiera que sea, se tienen que poner en contacto con la policía, que es la que recaba todos los datos del siniestro.

Entiendo que también para tener acceso a los datos del seguro.

Efectivamente. Es función de la policía, si es un siniestro en núcleo urbano, recabar todos los datos del siniestro, ya se judicialice o no, desde la identificación de las personas, de los vehículos y de las compañías aseguradoras, hasta la descripción de cómo se ha podido producir el accidente y qué infracciones se han cometido. Todo eso tiene que estar en los informes policiales. Esos datos que recaba la policía además tienen que ser nutridos con los datos de los servicios sanitarios y la unidad de bomberos que hayan tenido que intervenir. Eso es precisamente lo que recoge el protocolo que hemos elaborado a nivel nacional de coordinación entre bomberos, sanitarios, policías, incluso voluntarios, el 112. No estamos diciendo en ese protocolo cómo tienen que hacer su trabajo, porque eso lo saben. Lo que estamos diciéndoles es cómo se tienen que coordinar para que todo funcione correctamente. Ese es el protocolo que se va a firmar el 24 de octubre en Madrid y del que yo hablaré el lunes (mañana) en el XVIII Foro contra la Violencia Vial en Madrid.

En este caso que tanta repercusión mediática ha tenido, ese intercambio de información parece que no se ha producido porque no se ha remitido a la aseguradora del fallecido, que además no fue el responsable.

Ahí es donde a lo mejor ha podido haber algún error de documentación o de búsqueda del dato concreto y se han limitado a recoger los datos de los implicados en el accidente. Y han cogido los datos del fallecido sin percatarse de que era el fallecido (y le han notificado los gastos). Es llamativo. Un error en la documentación lo puede cometer cualquier persona que no haya mirado con más detenimiento quiénes son los que han intervenido y en qué condiciones está cada uno. Ante casos de duda, lo mejor es acudir a la policía que tiene todos los datos perfectamente recogidos.Por tanto, ¿resulta tan complicado o tan fácil, según se vea, tanto conseguir la dirección postal de uno de los implicados, que es lo que ha ocurrido en este caso, como hacerse con el dato de la aseguradora de ese implicado?Dificultad, en principio, no tiene que haber ninguna. El problema es que tal vez la persona que lo miró entendió que no tenía dudas, ¿no? Ante cualquier duda, lo mejor es preguntar a la policía. Aquí se han generado unos gastos que hay que facturar según la normativa municipal o lo que quiera que sea. Aquí al final hubo sentencia judicial, ¿qué dice la sentencia? ¿Se pronuncia sobre la responsabilidad penal? ¿Se pronuncia también sobre la responsabilidad civil, es decir sobre los daños, los gastos generados por el por el siniestro y a quién se lo atribuyen? Tienes que indagar un poco para ver a quién le va a pasar la factura

En relación al protocolo que firmarán el próximo día 24, ¿desde cuándo están trabajando en él y en qué consistirá?

Yo soy el coordinador y redactor del protocolo. El origen está precisamente en que por razón de mi profesión y los contactos que tengo con cuerpos de policía, bomberos, sanitarios, etcétera,, muchas veces en cursos, en jornadas o incluso en consultas que me hacían, me ponían de manifiesto problemas de coordinación entre distintos servicios de emergencia. Según me llegaba, en algunos momentos, no siempre, había roces entre policías y bomberos o sanitarios y bomberos, etcétera,. Y eso es lo que hemos querido pulir en ese protocolo de coordinación.

¿A qué se refiere con roces?

A que no fluye la información. A lo mejor se adoptan posturas muy maximalistas por uno de los servicios de emergencia que quiere llevar la iniciativa o la dirección del siniestro y se pueden producir roces si no se trabaja con la empatía necesaria. A raíz de eso y a través de la Fiscalía General del Estado, se me designa para que coordine la elaboración del protocolo. Se ha oído a todo el mundo, desde el señor que restaura la limpieza de la vía con la escoba hasta el bombero que tiene que excarcelar a una persona. Y después de un año y medio de trabajo, hemos conseguido un texto unánime en el que todo el mundo estaba dispuesto a aceptarlo y a cumplirlo. El texto es el mismo para el conjunto del territorio nacional. Ya me consta que hay comunidades autónomas que quieren sacar una edición para todos sus servicios de emergencia.

Con ese acuerdo unánime, los servicios de emergencias de todas las comunidades seguirán al pie de la letra ese protocolo.

Si se han recogido las sensibilidades de todos los servicios de emergencia, se ha discutido palabra por palabra para que todo el mundo estuviera conforme y han dado el ok, lo lógico es que ahora se comprometan a cumplirlo. No tendría sentido que se pusieran de acuerdo en redactarlo y después no se cumpla.