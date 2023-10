Las víctimas de tráfico exigen protocolos en Emergencias que eviten fallos de notificación

“Dolor infinito” y “humillación intolerable”. Así describe Pilar Rosanes cómo se siente tras el error en la notificación de la factura por la “asistencia y limpieza de la vía” a nombre de su hijo fallecido, arrollado cuando circulaba en moto por un turismo que invadió el carril contrario al menos a 116 kilómetros por hora en una curva limitada a 70 km/h. La colisión mortal se produjo en la AC-442 a su paso por Dumbría (A Coruña) el 9 de agosto de 2020, un siniestro por el que el conductor del turismo, Asier G. S., natural de O Pino, fue condenado el pasado mes de diciembre por homicidio imprudente grave a dos años de prisión y a la retirada del carné por tres años. Finalmente, eludirá la pena de cárcel al no tener antecedentes y el permiso de circulación no lo entregó hasta el pasado mes de julio, más de medio año después de la sentencia.

Desde el colectivo de víctimas Stop Accidentes, su delegada en Galicia, Jeanne Picard, tratará de reunirse con el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, para conocer de primera mano qué “cadena de errores” se ha producido y al mismo tiempo saber “si hay algún protocolo de actuación en Emergencias”, que asegura “lo dudo”, y “de no haberlo que se ponga en marcha para evitar que hechos así se repitan”. “Después de todo el dolor y de no haber superado todavía el duelo, te llega esta bomba”, lamenta Picard.

La reclamación de los gastos a nombre de Josep Boan Rosanes, con domicilio en Barcelona, procede del Consorcio de Bomberos, notificada a través de la Diputación de A Coruña, asciende a 485,5 euros, una tasa que el organismo de emergencias procedió a anular el mismo lunes, nada más tuvo conocimiento de los hechos a través de este periódico. Tras reconocer que se trató de un “error” derivado de la falta de información recabada en el lugar del siniestro, se procedió a confirmar quién fue responsable de la colisión mortal.

Desde la Diputación, tras contactar con el Consorcio de Bomberos, pidió en la mañana del lunes “disculpas” a través de este diario a la familia de Josep y confirmó que el organismo de emergencias se disponía a tramitar la anulación de la factura remitida al joven fallecido y requerírsela al responsable del siniestro. Se trata de una tasa que normalmente se pasa a los seguros de los vehículos implicados y el responsable del accidente se hace cargo. En este caso, los bomberos no disponían de los datos del seguro de la moto siniestrada y se enviaron a su titular, que lamentablemente es el fallecido y no tuvo culpa alguna en la colisión mortal.

Desde Stop Accidentes, Picard reconoce que es la primera vez que tiene constancia de que algo así haya ocurrido. “Seguramente haya pasado en más ocasiones, pero no ha trascendido. Por eso hacen falta protocolos de buenas prácticas en Emergencias”, defiende la delegada del colectivo en Galicia. “Y si lo hay, saber dónde y por qué ha fallado”, requerirá al presidente de la Diputación. “Dicen que ha sido un error. No es solo reconocer el error, como mínimo enviar una carta personal a la familia pidiendo disculpas”, reivindica Picard, al tiempo que confirma que en el XVIII Foro contra la Violencia vial que se celebrará el lunes 16 en Madrid, el fiscal de Seguridad Vial en Andalucía, Luis Carlos Rodríguez León, presentará el protocolo que elaboró sobre buenas prácticas en los siniestros de tráfico para Policía, Ambulancias, bomberos, Protección Civil. Unas pautas que podrán servir para aplicar en el resto de comunidades y así actuar de manera coordinada y evitar errores como los ocurridos en la notificación de la factura en la limpieza de la vía a un fallecido y que, además, no fue el responsable del siniestro.